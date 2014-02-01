У центрі Києва підпалили автівку судді, яка ухвалила рішення про арешт Булатова

Сьогодні близько другої ночі на проспекті Свободи зловмисники підпалили автомобіль "Нiссан Кашкай" судді Шевченківського суду, яка 24 січня ухвалила рішення про арешт підозрюваного у масових заворушеннях Дмитра Булатова. Про це УНН повідомили у ГУМВС України у Києві.

Одного з підпалювачів правоохоронцям вдалося затримали по гарячих слідах. Ним виявився 28-річний громадянин Грузії, який прибув до України близько 3 місяців тому.

Під огляду у нього було вилучено дві пластикові пляшки із займистою рідиною, ганчірки та запальничку.

За його словами, напередодні він та його приятель, якого наразі розшукують, отримали від невстановлених осіб список з адресами та номерами машин, які необхідно було підпалити. За кожне виконане "замовлення" зловмисникам пообіцяли винагороду у 300 гривень.

За фактом скоєння злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України – навмисне пошкодження майна, або знищення його шляхом підпалу.

Органiзаторiв та замовникiв зухвалого злочину встановлюють.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНН, протягом ночі 30 січня по спецлінії "102" з різних районів Києва надійшло 17 повідомлень про пожежу автомобілів.

"Правоохоронці виїжджали на кожну адресу, звідки надходив виклик. За всіма фактами пожеж працівниками міліції на місці проводився ряд необхідних першочергових слідчих дій", - йдеться у повідомлені.

Попередньо встановлено, що з 17 автомобілів лише 4 мали реєстрацію різних регіонів України, на інших – державні знаки Києва. При цьому всі потерпілі - фактичні власники автівок є місцевими мешканцями.

Наразі за кожним фактом пожежі міліцією Києва відкрито кримінальне провадження за ст. 194 КК України: "Умисне знищення або пошкодження майна".

"Проводиться досудове слідство. Причини пожеж встановлються", - повідомили у столичному ГУМВС.

Раніше повідомлялося, що протягом ночі з 29 на 30 січня у столиці невідомі підпалили 13 автомобілів. Як зазначили правоохоронці, машини спалахували майже в кожному районі столиці.

Нагадаємо, на початку грудня 2013 року в Києві протягом доби рятувальники двічі гасили пожежі в автомобілях, які спалахнули в Оболонському та Деснянському районах.