На Луганщині правоохоронці ліквідували центр конвертації з оборотом 28 млн. грн.

У Луганській області 31 січня правоохоронці ліквідували центр конвертації в м. Стаханові Луганської області, через який за три роки існування (з 2011 по 2013) було незаконно переведено в готівку 28 млн. грн, зокрема 1,5 млн. грн бюджетних коштів.

Про це УНІАН повідомили у відділі у зв`язках з громадськістю ГУ МВС у Луганській області.

За інформацією правоохоронців, організатором центру стала 35-річна мешканка Стаханова, яка була і тіньовим бухгалтером п`яти підприємств, що входять до його структури.

«На даний момент встановлено особу ще одного учасника центру – розповів начальник управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ГУМВС України в Луганській області полковник міліції Олександр Герасименко, – це 34-річний чоловік, який також проживає в Стаханові. Саме він знаходив і вербував людей, на яких оформлялися підприємства-одноденки. Найчастіше це були особи без певного місця проживання. Ці двоє стахановчан організували і контролювали діяльність фіктивних підприємств, що входили до складу єдиного центру конвертації, через який відбувалося розкрадання бюджетних коштів, проведення незаконної зовнішньоекономічної діяльності і виведення коштів у тіньовий сектор економіки».

За словами Герасименка, за три роки існування (з 2011 по 2013) через рахунки 5 підприємств, що входили до складу центру, переведено в готівку 28 млн. грн, з яких 1,5 мільйона, – бюджетні кошти.

Встановлено, що послугами центру користувалися будівельні й транспортно-експедиційні підприємства, а також розпорядники бюджетних коштів: виконкоми міськрад, райдержадміністрацій та інші бюджетні організації Луганської області.

Як розповіли в міліції, центр конвертації функціонував за такою схемою: гроші від розпорядника бюджетних коштів надходили в «конверт», потім переводилися на рахунки фіктивних підприємств за нібито виконані послуги або роботи (будівництво, ремонт, соціальні програми), після чого переводилися в готівку і поверталися «замовникові» з вирахуванням наперед обумовленого відсотка.

У ході проведення санкціонованих обшуків в офісі центру конвертації, а також вдома у його організаторів вилучено 5 печаток, 1 штамп і документи фірм, зареєстрованих на підставних осіб, податкову і бухгалтерську звітність, електронні ключі клієнт-банку, комп`ютерну техніку. За рішенням суду заморожено 2 банківських рахунки фірм, відкритих в одному з київських банків.

На даний момент продовжується досудове розслідування за кримінальним провадженням, відкритим за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, здійснене за попередньою змовою групою осіб), направлене на встановлення всіх осіб, причетних до створення і функціонування центру конвертації.