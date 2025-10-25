Активність російських підводних човнів у Північній Атлантиці повернулася до рівня часів Холодної війни.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що кількість російських суден, які загрожують британським водам, зросла на 30%. Він підкреслив, що Лондон уважно стежить за діями Москви, пише BBC.

Міністр оборони Британії вважає, що збільшення російських суден біля британських вод свідчить про зростання агресії Москви по всіх фронтах, яка зачіпає не тільки Україну, а й усю Європу. У Міноборони Британії зазначили, що активність російських підводних човнів у Північній Атлантиці повернулася до рівня часів Холодної війни.

У зв'язку з підвищеною активністю російських суден ВПС Великої Британії та Королівський флот посилили спостереження за Північною Атлантикою. Зазначається, що британські літаки виконують польоти майже щодня, іноді цілодобово, і часто за підтримки інших союзників по НАТО.

Крім того, Британія запустила патрульний літак P-8 RAF, який стежить за активністю в морі, зокрема за рухом російських суден.

"Росія кидає нам виклик, вона випробовує нас, вона спостерігає за нами. Але ці літаки дають нам змогу сказати Путіну: "Ми стежимо за вами, ми полюємо на ваші підводні човни"", - сказав Гілі.

Також глава Міноборони Британії зустрівся зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Міністр оборони Німеччини наголосив, що Північна Атлантика є ключовим регіоном, і йому загрожують російські атомні підводні човни.

"Саме тому нам потрібно знати, що відбувається в морі", - сказав Пісторіус.

Німецький міністр додав, що з кожним днем з'являється дедалі більше доказів того, що РФ веде гібридну війну проти Європи, поширюючи дезінформацію та загрози підводній інфраструктурі.

Журналісти поділилися, що екіпаж P-8 RAF спершу відстежує низку надводних суден, використовуючи камери літака для пошуку підозрілого обладнання або діяльності. Іноді він літає всього за кілька сотень метрів над хвилями.

У РФ серйозна проблема з підводними човнами - що відомо

Раніше російський підводний човен Б-261 "Новороссийск" нещодавно з ганьбою повернувся із Середземного моря через технічну несправність. Експерти Naval News розповіли, що головною проблемою є не сам факт поломки, а глобальні причини цього інциденту.

У виданні нагадали, що для місій у Середземному морі РФ почала залучати кораблі, які перебували на Балтійському флоті, які змушені долати 4 тисячі кілометрів до місця розгортання і назад через те, що Туреччина закрила проходження будь-яких військових кораблів через Босфор. Другим ударом стала втрата РФ своєї присутності у Сирії на початку 2025 року та найбільшого активу - пункту матеріально-технічного забезпечення ВМФ у порту Тартус.

