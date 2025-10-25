З 1 листопада 2025 року в Україні зміниться порядок оформлення відстрочок для військовозобовʼязаних. Про це повідомили представники Міністерства оборони України, передає кореспондент УНІАН.
Серед ключових змін:
1. Автоматичне продовження дії всіх відстрочок зі сталими підставами. Наприклад, якщо можна перевірити наявність трьох неповнолітніх дітей - автоматично система продовжить відстрочку.
2. Онлайн-подання на 9 основних відстрочок, які покривають 80% всіх заяв про відстрочки, доступне в "Резерв+". Ще два типи відстрочок зʼявляться у листопаді.
3. Офлайн-офіс для приймання документів на відстрочку в папері - ЦНАПи.
4. Паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою замінюється на електронний військово-обліковий документ або роздруківку. Надалі підтвердженням факту наявності відстрочки від мобілізації буде відповідний розділ у документі в "Резерв+".
Отримати файл для друку відстрочки можна:
- у застосунку "Резерв+";
- на порталі "Дія";
- за потреби - звернутися за роздруківкою військового документа до ТЦК та СП (або ЦНАП, якщо йдеться саме про документ з відстрочкою).
Там зауважили, що в разі звернення до ТЦК з документами на відстрочку після 1 листопада, працівники відмовлятимуть у прийманні документів та порадять скористатись "Резерв+" або завітати до ЦНАП. Загалом очікується, що понад 600 тисяч відстрочок продовжаться автоматично. Якщо відстрочка підпадає під автопродовження - нічого додатково робити не потрібно. Достатньо дочекатись сповіщення в "Резерв+", що відстрочку автоматично продовжено, та оновити свій документ у застосунку.
Про автоматичне продовження відстрочки можна дізнатися такими способами:
- Ті, в кого є "Резерв+", до кінця жовтня отримають сповіщення, що їхню відстрочку буде автоматично продовжено з 5 листопада (дня продовження мобілізації).
- Як тільки відстрочка автоматично продовжиться - "Резерв+" надішле сповіщення та запропонує оновити документ.
- Чатбот підтримки також міститиме розділ, який роз’яснить, які відстрочки будуть продовжені, які ні, чому, і що робити далі.
Відстрочки автоматично продовжуються для таких категорій:
- Люди з інвалідністю.
- Тимчасово непридатні до служби.
- Батьки трьох і більше дітей до 18 років.
- Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини).
- Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську.
- Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни.
- Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.
- Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану.
- Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
- Особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ.
- Військові, звільнені з полону.
Водночас у Міноборони зауважили - якщо система не зможе підтвердити підставу (наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність ваших даних у державних реєстрах), відстрочка не буде продовжена.
