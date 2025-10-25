колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

З 1 листопада 2025 року в Україні зміниться порядок оформлення відстрочок для військовозобовʼязаних. Про це повідомили представники Міністерства оборони України, передає кореспондент УНІАН.

Серед ключових змін:

1. Автоматичне продовження дії всіх відстрочок зі сталими підставами. Наприклад, якщо можна перевірити наявність трьох неповнолітніх дітей - автоматично система продовжить відстрочку.

2. Онлайн-подання на 9 основних відстрочок, які покривають 80% всіх заяв про відстрочки, доступне в "Резерв+". Ще два типи відстрочок зʼявляться у листопаді.

3. Офлайн-офіс для приймання документів на відстрочку в папері - ЦНАПи.

4. Паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою замінюється на електронний військово-обліковий документ або роздруківку. Надалі підтвердженням факту наявності відстрочки від мобілізації буде відповідний розділ у документі в "Резерв+".

Отримати файл для друку відстрочки можна:

  • у застосунку "Резерв+";
  • на порталі "Дія";
  • за потреби - звернутися за роздруківкою військового документа до ТЦК та СП (або ЦНАП, якщо йдеться саме про документ з відстрочкою).

Там зауважили, що в разі звернення до ТЦК з документами на відстрочку після 1 листопада, працівники відмовлятимуть у прийманні документів та порадять скористатись "Резерв+" або завітати до ЦНАП. Загалом очікується, що понад 600 тисяч відстрочок продовжаться автоматично. Якщо відстрочка підпадає під автопродовження - нічого додатково робити не потрібно. Достатньо дочекатись сповіщення в "Резерв+", що відстрочку автоматично продовжено, та оновити свій документ у застосунку.

Про автоматичне продовження відстрочки можна дізнатися такими способами:

  • Ті, в кого є "Резерв+", до кінця жовтня отримають сповіщення, що їхню відстрочку буде автоматично продовжено з 5 листопада (дня продовження мобілізації).
  • Як тільки відстрочка автоматично продовжиться - "Резерв+" надішле сповіщення та запропонує оновити документ.
  • Чатбот підтримки також міститиме розділ, який роз’яснить, які відстрочки будуть продовжені, які ні, чому, і що робити далі.

Відстрочки автоматично продовжуються для таких категорій:

  • Люди з інвалідністю.
  • Тимчасово непридатні до служби.
  • Батьки трьох і більше дітей до 18 років.
  • Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
  • Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
  • Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.
  • Ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини).
  • Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську.
  • Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни.
  • Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.
  • Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану.
  • Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
  • Особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ.
  • Військові, звільнені з полону.

Водночас у Міноборони зауважили - якщо система не зможе підтвердити підставу (наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність ваших даних у державних реєстрах), відстрочка не буде продовжена.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Раніше голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомляв, що незабаром в Україні має запрацювати єдиний великий сервіс, сегментований по напрямках. За таких умов відповідні служби, включно з ТЦК, матимуть доступ тільки до тієї інформації, яка потрібна для їхньої роботи і нічого зайвого.

Також стало відомо, що в Україні розширили можливості для програми "Контракт 18-24". Повідомляється, що тепер у межах програми можна обрати будь-яку бригаду на власний розсуд.

