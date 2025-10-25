Відтепер для отримання відстрочки не обовʼязково звертатися до ТЦК.

З 1 листопада 2025 року в Україні зміниться порядок оформлення відстрочок для військовозобовʼязаних. Про це повідомили представники Міністерства оборони України, передає кореспондент УНІАН.

Серед ключових змін:

1. Автоматичне продовження дії всіх відстрочок зі сталими підставами. Наприклад, якщо можна перевірити наявність трьох неповнолітніх дітей - автоматично система продовжить відстрочку.

2. Онлайн-подання на 9 основних відстрочок, які покривають 80% всіх заяв про відстрочки, доступне в "Резерв+". Ще два типи відстрочок зʼявляться у листопаді.

3. Офлайн-офіс для приймання документів на відстрочку в папері - ЦНАПи.

4. Паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою замінюється на електронний військово-обліковий документ або роздруківку. Надалі підтвердженням факту наявності відстрочки від мобілізації буде відповідний розділ у документі в "Резерв+".

Отримати файл для друку відстрочки можна:

у застосунку "Резерв+";

на порталі "Дія";

за потреби - звернутися за роздруківкою військового документа до ТЦК та СП (або ЦНАП, якщо йдеться саме про документ з відстрочкою).

Там зауважили, що в разі звернення до ТЦК з документами на відстрочку після 1 листопада, працівники відмовлятимуть у прийманні документів та порадять скористатись "Резерв+" або завітати до ЦНАП. Загалом очікується, що понад 600 тисяч відстрочок продовжаться автоматично. Якщо відстрочка підпадає під автопродовження - нічого додатково робити не потрібно. Достатньо дочекатись сповіщення в "Резерв+", що відстрочку автоматично продовжено, та оновити свій документ у застосунку.

Про автоматичне продовження відстрочки можна дізнатися такими способами:

Ті, в кого є "Резерв+", до кінця жовтня отримають сповіщення, що їхню відстрочку буде автоматично продовжено з 5 листопада (дня продовження мобілізації).

Як тільки відстрочка автоматично продовжиться - "Резерв+" надішле сповіщення та запропонує оновити документ.

Чатбот підтримки також міститиме розділ, який роз’яснить, які відстрочки будуть продовжені, які ні, чому, і що робити далі.

Відстрочки автоматично продовжуються для таких категорій:

Люди з інвалідністю.

Тимчасово непридатні до служби.

Батьки трьох і більше дітей до 18 років.

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.

Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.

Ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини).

Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську.

Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни.

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.

Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану.

Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.

Особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ.

Військові, звільнені з полону.

Водночас у Міноборони зауважили - якщо система не зможе підтвердити підставу (наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність ваших даних у державних реєстрах), відстрочка не буде продовжена.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Раніше голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомляв, що незабаром в Україні має запрацювати єдиний великий сервіс, сегментований по напрямках. За таких умов відповідні служби, включно з ТЦК, матимуть доступ тільки до тієї інформації, яка потрібна для їхньої роботи і нічого зайвого.

Також стало відомо, що в Україні розширили можливості для програми "Контракт 18-24". Повідомляється, що тепер у межах програми можна обрати будь-яку бригаду на власний розсуд.

