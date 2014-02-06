Львівські транспортники вилучили півкіло марихуани

Співробітниками транспортної міліції лінійного відділу на станції Рівне під час проведення санкціонованого обшуку виявлено факт незаконного обігу наркотичних засобів. У помешканні двох 26-річних молодиків, мешканців міста Костопіль, було вилучено півкіло наркотичного зілля.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС, двоє братів займались заготівлею наркотиків для подальшого продажу. Третю особу – посередника затримали на «гарячому», при спробі збути наркотик поблизу вокзалу. Вдома брати-близнюки попередньо заготовляли пакети з зіллям.

Відомо, що молоді люди ніде не працювали - знайшли інший спосіб заробітку. Раніше до кримінальної відповідальності вони не притягувались.

В ході проведення санкціонованого обшуку, в будинку чоловіків, співробітниками транспортної міліції виявлено три поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження, три пакунки рослинного насіння, а також засіб для куріння наркотичних засобів.

Дані наркотичні речовини були вилучені та направлені на дослідження. По результатам представлених експертами, дані речовини являються наркотичним засобом марихуаною, вагою 500 грамів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання, чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене за попередньою змовою групи осіб).

Даний вид злочину передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.