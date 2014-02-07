Міліція відкрила провадження за фактом вибуху в Будинку профспілок

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в Будинку профспілок у Києві. Про це повідомив в.о начальника МВС Києва Валерій Мазан.

Кримінальне провадження, за його словами, відкрито за ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України.

Читайте такожУ Будинку профспілок стався вибух

Як повідомляв УНІАН, вибух стався 6 лютого на 5 поверсі Будинку профспілок. В результаті цього постраждали двоє хлопців. Одному з них довелося ампутувати кисть лівої руки, але, разом з тим, медикам вдалося врятувати йому постраждалі очі. Іншого активіста, за даними міліції, доставили в лікарню з опіком очей.

Читайте такожМВС: У Будинку профспілок могли виготовляти вибухівку