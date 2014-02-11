У Чернігові судитимуть банду, яка продала у трудове рабство 15 людей

У Чернігові судитимуть злочинну групу, яка продавала людей у трудове рабство. Про це повідомили у секторі громадських зв’язків управління МВС у Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, минулого тижня працівники управління боротьби з організованою злочинністю УМВС в Чернігівській області завершили досудове розслідування та з обвинувальним актом направили до суду кримінальне провадження відносно злочинної групи, яка продавала жителів області в трудове рабство.

Організував цю справу громадянин сусідньої держави, який запропонував ще одному іноземцю та двом жителям Чернігівської області зайнятися вербуванням земляків на будівництво в Московській області Росії. Вони підбирали кандидатів з середовища малозабезпечених родин, обіцяючи за роботи на будівництві заробітки в тисячу доларів США на місяць. Натомість за кожного наймита організатор платив співучасникам по 500 доларів США.

У подальшому чоловіків легально переправлялися через Білорусь до Московської області. Після прибуття на місце у громадян одразу відбирали паспорти і змушували працювати на найважчих будівельних роботах. Проживали вони у бараках безпосередньо на об`єкті. Територія будмайданчиків була обтягнута колючим дротом та перебувала під цілодобовою охороною.

За інформацією правоохоронців, на сьогодні встановлена причетність злочинців до вербування 15 громадян України. За всіма фактами слідчим управлінням УМВС України в Чернігівській області завершено досудове розслідування та з обвинувальним актом направлено до суду кримінальне провадження за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) - караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

У зловмисників вилучено 200 тис. грн та автомобіль Skoda Octavia вартістю близько 80 тис. грн. Потерпілі повернулися додому.