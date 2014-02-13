Міліція Києва має заяви про зникнення лише трьох людей

З січня цього року на сайті «Євромайдан SOS» періодично публікуються списки нібито зниклих безвісти відвідувачів Євромайдану. Майже усіх зниклих знаходять родичі. На сьогодні до міліції Києва надійшли заяви про зникнення лише трьох осіб. Заявники не пов’язували зникнення своїх близьких та родичів з Майданом.

Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у місті Києві.

У міліції наголошують, що станом на 12 лютого в опублікованих на сайті «Євромайдан SOS» списках повідомлено про 66 осіб, які, начебто, пішли на Євромайдан і не повернулися додому.

Встановлено, що викладена в мережі Інтернет вказана інформація не відповідає дійсності. Автори списку включають до нього неперевірені відомості, отримані з телефонних повідомлень громадян, які втратили зв'язок з родичами та безпідставно вважають, що вони можуть бути на Майдані. У більшості випадків відомості про зниклих осіб обмежуються зазначенням лише імені та прізвища, а одна, нібито зникла особа, вказана, як «невідома жінка», йдеться у повідомленні.

«На сьогоднішній день до столичної міліції надійшли заяви про зникнення лише 3-х осіб, зазначених у списках, однак, заявники не пов’язували зникнення своїх близьких та родичів з Євромайданом», – зазначають у міліції.

Незважаючи на це, підрозділами столичної міліції перевіряються всі викладені в мережі Інтернет факти про безвісті зниклих осіб, більшість з яких (43 особи) знайдено рідними. Хтось з них загубив мобільний телефон і не зміг вийти на зв'язок, у когось телефон розрядився.

Також встановлено, що частина осіб, зазначених у списках, насправді розшукуються правоохоронними органами України за вчинення того чи іншого правопорушення. Дехто наразі перебуває під вартою за скоєння злочину.

Правоохоронці продовжують щодня проводити моніторинг сайту «Євромайдан SOS», але звертаються до громадян з проханням – у разі зникнення рідних чи близьких людей негайно повідомляти на спецлінію «102», щоб інформацію було офіційно зареєстровано, проведено перевірку відомостей та розпочато негайний пошук зниклої особи.