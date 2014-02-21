Міліція заявляє, що не застосовувала спецзасоби до учасників блокпосту на дамбі через Дніпро

У Черкасах на дамбі через Дніпро 20 лютого міліція не застосовувала спецзасоби, а два міліціонери отримали травми, стверджують правоохоронці.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, до чергової частини Соснівського райвідділу міліції Черкас надійшло повідомлення про те що в районі Золотоніської дамби невідомі особи кидають палаючі суміші по автомобілях та є травмовані громадяни.

Для перевірки отриманої інформації на місце пригоди було направлено співробітників міліції. На місці група осіб закидала правоохоронців камінням. Невідомі особи намагалися звести барикаду та підпалили шини. Спецзасоби працівниками міліції не застосовувалися. По даному факту триває перевірка.

В наслідок незаконних дій активістів, які кидали в бік працівників міліції каміння, останні отримали тілесні ушкодження у вигляді закритих черепно-мозкових травм та забоїв тіла. Потерпілі правоохоронці були доставлені до лікарні. Соснівським РВ УМВС відкрито кримінальне провадження за ст. 294 (масові заворушення) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.