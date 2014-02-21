СБУ вживатиме жорстких заходів з припинення посягань на територіальну цілісність і недоторканність України

Службою безпеки вживатимуться жорсткі заходи з припинення посягань на територіальну цілісність і недоторканність України та притягнення причетних до такої діяльності осіб до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті СБУ.

В СБУ наголошують, що ситуація, яка склалася на сьогодні в Україні, свідчить про спроби окремих політиків, представників органів місцевого самоврядування, лідерів громадських об’єднань, радикально налаштованих осіб, створити підґрунтя для ескалації громадянського конфлікту, поширення автономістських і сепаратистських настроїв серед населення, що може призвести до припинення існування нашої держави як унітарної та втрати нею державного суверенітету.

«Окремі депутати різних рівнів розпочали вести сепаратні переговори з представниками іноземних держав. Вже відкрито відбуваються консультації про можливий розділ країни на декілька частин у порушення порядку, встановленого Конституцією України»,- зазначається в повідомленні. В СБУ вважають, що це може призвести до ескалації протистояння між різними верствами населення, розпалювання національної чи релігійної ворожнечі та військового конфлікту.

«Зважаючи на викладене, Службою безпеки вживатимуться жорсткі заходи з припинення посягань на територіальну цілісність і недоторканність України та притягнення причетних до такої діяльності осіб до кримінальної відповідальності», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 22 лютого, о 12.00 в приміщенні харківського Палацу спорту (ст. м. Маршала Жукова) заплановано з’їзд депутатів всіх рівнів з південно-східних регіонів України, АР Крим та м. Севастополя. Ініціатором з’їзду виступає Всеукраїнський громадський союз «Український фронт», утворений у Харкові 1 лютого.

Сьогодні, 21 лютого, народний депутат України Микола Томенко закликає Службу безпеки України, генпрокуратуру попередити, а в разі необхідності, арештувати всіх сепаратистів, які проводять з`їзд у Харкові.

Він зазначив, що “сьогодні Добкін (голова Харківської ОДА) скликає в Харкові з`їзд сепаратистів, а Константінов (голова ВР АРК) у Москві збирає засідання ВР (мабуть, йдеться про російську думу — УНІАН) про перехід територій України під юрисдикцію Росії”.

Він, звертаючись до СБУ та генпрокуратури, запропонував попередити, “а в разі необхідності, арештувати всіх сепаратистів”.