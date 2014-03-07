У Рівному за ініціативою активістів опечатали кабінет нового начальника міліції області.

Як передає кореспондент УНІАН, 6 березня після полудня до кабінету призначеного 4 березня на посаду начальника УМВС В’ячеслава Чайки прийшли кілька десятків громадських активістів і запропонували йому скласти повноваження. Головним їх аргументом було те, що його кандидатура не погоджена з громадою області і призначення, на їх думку, відбулося кулуарно. Активісти висловили бажання до завтрашнього вечора побачити наказ про звільнення Чайки. Крім того, вони хочуть, аби на Народному Віче, яке відбудеться о 13-й годині в неділю на центральному майдані Рівного, виступила нова людина, яку планується призначити на найвищу міліцейську посаду області.

Після перемовин з протестувальниками було вирішено кабінет начальника УМВС опечатати.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС, двері кабінету опечатані, стоїть міліцейська печатка і ніхто не намагався пройти в кабінет.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 3 березня, на той час головний міліціонер Рівненської області Дмитро Лазарєв провів термінову прес-конференцію, на якій повідомив, що після рекомендації з міністерства написав заяву на звільнення. Новим начальником УМВС області було призначено В’ячеслава Чайку.

Водночас, 4 березня на майдані Незалежності представники «Правого сектору» висловили повну підтримку Лазарєву. Через протести активістів не відбулася процедура представлення Чайки особовому складу. Ввечері того ж дня новопризначений начальник УМВС виступив на Народному Віче і сказав, що перед представленням його особовому складу міліції до приміщення УМВС прийшли молоді люди, які вимагали, щоб він написав заяву про звільнення. За його словами, вони не мали претензій до нього особисто, але вважають, процедура його призначення була не правильною. ”Я скажу, що ті хлопці все-таки праві, бо призначення повинно узгоджуватися з цим Майданом і з нашим обласним керівництвом, але зрозуміло, що уряд Народної довіри не має ніякого часу. Ви бачите, яке йде нині зазіхання на цілісність нашої держави», - зазначив Чайка.