У Львові не дали представити нового прокурора призначенням якого обурена громадськість

У Львові Правий сектор та афганці не дали сьогодні офіційно представити нового прокурора області Володимира Гураля, призначенням якого обурена громадськість.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Палаці залізничників міста Львова на 13 годину було заплановано представлення новопризначеного прокурора Львівської області Володимира Гураля.

Призначення викликало хвилю обурення у громади Львівщини, яка знає Володимира Гураля з часів його перебування на роботі в прокуратурі Львівщини раніше як корупціонера та хабарника.

Починаючи з 12 години біля Палацу залізничників, де мало відбутися урочисте представлення, почали збиратися журналісти, представники громадськості, Правого сектору, Сотні афганців та пересічні громадяни, вимагаючи не допустити призначення “таких кадрів як Гураль на Львівщині”.

Присутні тримали кілька державних прапорів України, а на сходах Палацу залізничників розставили пляшки з рідиною та марлею, яка, за словами активістів, є коктейлями Молотова.

Представлення повинно було розпочатися о 13.00, однак Гураль та супроводжуючі його особи приїхали до Палацу раніше. Коли він зайшов у хол з наміром пройти до зали, де мало відбуватися представлення, за ним попрямували представники Правого сектору Львова та Сотні афганців. Вони силоміць схопили Гураля за одяг і вивели “за шкірки” з приміщення на вулицю та відпустили.

Прокурор сів в іномарку та поїхав у невідомому напрямку.

За ним почали роз`їжджатися десятки автомобілів, на яких представники прокуратури приїхали на представлення.

З палацу виносять букети квітів та виходять запрошені на представлення.

“Таке призначення для Львівщини є ганьбою, громада не допустить цього. Гураля викинули з залу і прокурорські повезли його кудись представляти, в інше місце мабуть, може в підземному туалеті”, - заявив під час виступу біля Палацу залізничників головний редактор газети “Ратуша” Микола Савельєв.

У коментарі УНІАН керівник Правого сектору Львова Ігор Коцюруба заявив, що дії активістів правого сектору зумовлені тим, що новопризначений прокурор Львівщини добре відомий громаді, як людина ”з корупційним способом життя”.

“За його діяльності у прокуратурі Львівської області Володимир Гураль мав псевдо “Десятка”, це тому, що всі знали, що підходити, щоб вирішити будь-які питання, до нього можна було лише маючи на руках не менше 10 тисяч “зелених””, - заявив Коцюруба.

У свою чергу сотник афганців Ігор Шепа наголосив, що під час призначень людям обіцяли люстрацію і погодження кандидатур, щоб не допустити повернення старих корупційних кадрів, однак цього не виконується.

“Влада свої обіцянки не виконує і ми не хочемо, щоб Небесна сотня, яка віддала своє життя за зміни, була попрана такими призначеннями. Вимагатимемо погодження та люстрації і керівників ГУ МВС та СБУ на Львівщині”, - заявив Ігор Шепа.

Наразі біля Палацу залізничників продовжують збиратися громадські активісти та львів`яни. Вони очікують на розвиток подій та наполягають на тому, що не допустять такого призначення.