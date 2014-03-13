Начальник УСБУ в Чернівецькій області Кіцул під тиском громади подав у відставку

Начальник Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області Юрій Кіцул під тиском громади написав рапорт на ім’я керівника СБУ Валентина Наливайченка, у якому просить розглянути питання про його відставку у зв’язку із недовірою громади.

Як передає кореспондент УНІАН, рапорт Кіцул написав після кількагодинного пікету приміщення УСБУ в Чернівцях.

Одразу ж після початку пікету, який організувала Народна самооборона області, до людей вийшов новопризначений начальник УСБУ Кіцул та заявив, що вже написав рапорт на звільнення. При цьому Кіцул відмовився показати пікетувальникам рапорт або його копію. Після цього делегати від громади та Народної самооборони зайшли до приміщення УСБУ на перемовини, які тривали близько двох годин.

Згодом, на вимогу громади, Кіцул написав рапорт на ім`я Наливайченка аби той розглянув питання про його відставку у зв`язку із недовірою громади. Кіцул також заявив, що від нього не залежить, чи задовольнить його рапорт керівництво. На що представники Народної самооборони наголосили, що уважно слідкуватимуть за інформацією щодо звільнення з посади Кіцула. У разі, якщо вимоги громади ігноруватимуться, під обласним СБУ вони пообіцяли постійні акції протесту.

Як повідомляв УНІАН, Кіцула призначено на посаду начальника УСБУ в Чернівецькій області 3 березня. 5 березня активісти «Правого сектору» та народної самооборони провели перший пікет Управління СБУ в Чернівецькій області, висловлюючи протест щодо призначення головою цієї установи Кіцула. Близько сотні пікетувальників наголосили, що новопризначений начальник УСБУ, який вже втретє очолюватиме це відомство в області, причетний до низки корупційних скандалів.