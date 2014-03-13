В органах прокуратури розпочинається процес люстрації - Махніцький

В органах прокуратури розпочинається процес люстрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький.

Він сказав, що сьогодні планує підписати наказ щодо реорганізації Управління внутрішньої безпеки Генпрокуратури. Цим наказом передбачено виведення Управління внутрішньої безпеки з підпорядкування Головного управління кадрів та підпорядкування напряму генпрокурору.

За словами Махніцького, працівники Управління внутрішньої безпеки, які є в обласних прокуратурах, виводяться з підпорядкування прокурорів областей та підпорядковуватимуться Управлінню внутрішньої безпеки ГПУ.

Махніцький підкреслив: “Таким чином починається процес люстрації - Управлінню внутрішньої безпеки будуть поставлені чіткі завдання щодо порядності, професійності, щодо законності дій прокурорських працівників”.