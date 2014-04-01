У Вінниці представлено нового прокурора області Соколового

Заступник генерального прокурора України Микола Банчук сьогодні, 1 квітня, представив колективу прокуратури новопризначеного прокурора Вінницької області – старшого радника юстиції В’ячеслава Соколового.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області, у своєму виступі Банчук зазначив, що колегія Генеральної прокуратури України очікує від керівництва на місцях вжиття невідкладних заходів для виправлення становища в регіоні.

Банчук акцентував на завданні з боротьби з корупцією, додержанні законодавства у сфері державних закупівель, протидії рейдерству та проявам сепаратизму; на забезпеченні додержання конституційних прав і свобод громадян незалежно від їх мови, національності, віросповідання, а також на скоординованій діяльності усієї правоохоронної системи для збереження законності та правопорядку.

Довідка УНІАН. Соколовий в органах прокуратури працює з 1997 року. Останнім часом обіймав посаду першого заступника прокурора Вінниці. 7 березня 2014 року Соколового було призначено першим заступником прокурора Вінницької області. До цього прокуратуру Вінницької області очолював Олександр Мрихін.