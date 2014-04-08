В Одесі невідомі застрелили двох чоловіків

У Київському районі Одеси 7 квітня невідомі застрелили двох чоловіків.

Як повідомила УНІАН старший інспектор зв`язків з громадськістю Одеського міського управління міліції Тетяна Хмельницька, близько 22.00 на лінію «102» надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Ільфа і Петрова.

«Виїздом на місце події встановлено, що в одному з ресторанів в результаті вогнепальних поранень, несумісних з життям, загинуло двоє чоловіків – уродженці однієї з країн СНД, 1974 і 1976 років народження. За цим фактом почато кримінальне провадження за ознаками ст. 115 КК України – умисне вбивство. Ведуться пошуки злочинців», - розповіла Хмельницька.

Як повідомив УНІАН представник Головного управління МВС в Одеській області, вбивство сталося в ресторані «Вечірній Баку». За його даними, загиблі — кримінальний авторитет на прізвисько Ваха і його охоронець.