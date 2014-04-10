«ПриватБанк» оголосив нагороду у 25 тис. грн за допомогу в затриманні грабіжників банкоматів

«ПриватБанк» оголосив про виплату 25 тис. грн винагороди за інформацію про злочинців, які пограбували банкомат банку у Врадіївці Миколаївської області, повідомили УНІАН у прес-службі банку.

За інформацією служби безпеки банку, у ніч на 10 квітня троє невідомих злочинців у масках розбили вікно і проникли до приміщення районного відділу народної освіти. Охоронця будівлі грабіжники зв`язали і закрили в коморі, після чого розкрили сейфову частину банкомату, який знаходився в будівлі, і викрали гроші. Сигнал про напад на банкомат надійшов на пульт централізованої охорони о 3:24, проте оперативна група служби охорони не встигла своєчасно прибути на місце злочину і затримати грабіжників. На місці події працює слідчо-оперативна група Врадіївського РВ УМВС України у Миколаївській області.

«Ми упевнені, що врадіївські «потрошителі» банкомату будуть затримані протягом найближчих днів. Як правило, такі злочини розкриваються за гарячими слідами, - наводяться у повідомленні слова керівника служби безпеки банку Станіслава Крижановського. - Ми зараз вживаємо усіх заходів, щоб затримати злочинців, за будь-яку інформацію про банкоматних злодіїв ми заплатимо гідну винагороду».

Також повідомляється, що в рамках програми «Приватбанк проти злочинності» банк гарантує винагороду за інформацію, яке сприятиме розкриттю будь-якого злочину, скоєного проти банку, - від нападу на відділення до отримання кредиту за підробленим паспортом. За останні два роки 80% злочинів, пов`язаних зі зломом банкоматів банку, розкриваються протягом кількох тижнів після скоєння.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Основними власниками банку є Геннадій Боголюбов і Ігор Коломойський, які напряму володіють 35,9777% і 36,1726% акцій банку відповідно, а також через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр, 19,4492% акцій).