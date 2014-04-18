Кандидатів у президенти Порошенка і Тимошенко буде забезпечено держохороною

Виконувач обов’язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав розпорядження про забезпечення цілодобової охорони кандидатів на пост президента України Петра Порошенка та Юлії Тимошенко.

Відповідні розпорядження оприлюдненні на сайті в.о. президента України.

Цими розпорядженнями «відповідно до статті 112 Конституції України» Управлінню державної охорони України доручено забезпечити цілодобову охорону кандидата на пост президента України «у місцях його постійного і тимчасового перебування».

Розпорядження щодо цілодобової держохорони підписано також стосовно кандидатів на пост президента України: Олега Ляшка, Сергія Тігіпка, Михайла Добкіна.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні також було видане розпорядження про забезпечення цілодобовою держохороної Ольги Богомолець.

Позачергові вибори президента України заплановані на 25 травня 2014 року. ЦВК зареєструвала 23 кандидати на пост президента України.