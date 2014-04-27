У Черкасах облили смолою відділення російського банку

У центрі Черкас на бульварі Шевченка невідомі зловмисники 26 квітня вночі облили смолою черкаське відділення №1 «Сбербанку Росії».

Як передає кореспондент УНІАН, гарячою смолою залили двері банку, заляпали вікна. Зранку працівники банківської установи намагаються відмити двері та вікна, банк 26 квітня не працював.

Ще два черкаських відділення «Сбербанку Росії» працюють у звичному режимі. На місце виїзджала слідчо-оперативна група міліції, але у правоохоронців поки що від коментарів утримуються.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах 11 квітня активісти партії «Демократичний Альянс» пікетували два відділення «Сбербанку Росії» у центрі міста. Вони переконували черкащан не обслуговуватися в банку країни-агресора. Також учасники акції закликали городян не співпрацювати з російським банком – забрати звідти депозити, а натомість підтримати своєю гривнею українські банки. Учасники акції також приклеїли на вітрини банку наліпки з зображенням колорадського жука, який вже став символом агресії Росії.

Довідка УНІАН. АТ «Сбербанк Росії» є 100% дочірнім банком ВАТ “Сбербанк Росії” – найбільшого банку в Російській Федерації та СНД.