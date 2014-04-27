Охорону громадського порядку у Львові під час масових заходів 27 - 28 квітня міліціонери забезпечуватимуть спільно з активістами

Охорону громадського порядку у місті Львові під час масових заходів 27 – 28 квітня працівники міліції будуть забезпечувати спільно з активістами громадських організацій «Самооборона Львівщини», «Автосотня», «Варта-1», «Народна Самооборона».

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

«Звертаюсь до ЗМІ: не потрібно сіяти паніку і ажіотаж, в нас немає конкретних пересторог, що будуть якісь грубі порушення, масові порушення громадського порядку або провокацій. Це звичайний робочий режим по забезпеченню охорони громадського порядку і він однозначно буде проводиться із представниками громадських формувань. Як показала практика це дієвий механізм співпраці і цей механізм застосовується не тільки у Львові, а й по всіх областях», - заявив начальник Львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко.

Сергій Зюбаненко також висловив переконання, що працівники міліції спільно з активістами громадських формувань та за підтримки самих мешканців міста зможуть спільними зусиллями забезпечити охорону громадського порядку 27 квітня у Львові під час Параду вишиванок.

«На сьогоднішній день можу сказати, що ми вже маємо плідний досвід співпраці з патрульно-постовою службою міліції, а також приймали участь у патрулюваннях під час Великодніх свят. Щодо проведення тих заходів, що нас чекають 27 – 28 квітня, ми також готові і маємо всі необхідні сили та засоби, в т.ч. і технічні, щоб надавати допомогу та разом з працівниками правоохоронних органів забезпечувати охорону громадського порядку у Львові», - зазначив координатор по співпраці з правоохоронними органами і силовими структурами «Самооборони Львівщини» Андрій Колесник.

Як повідомляв УНІАН, представники Львівської молодіжної громадської організації «Студентська свобода», яка є молодіжним крилом ВО «Свобода», а також активісти Громадського руху «Рідна земля» заявили про те, що 27 квітня у Львові вони ініціюють проведення Маршу величі духу («Парад вишиванок»), присвяченого річниці створення дивізії СС «Галичина».

Організатори акції заявили, що не вважають ідею проведення Маршу величі духу чиєюсь приватною власністю а виключно надбанням патріотичної громадськості Львова. Тому Марш відбудеться попри схвалення чи несхвалення будь-яких організацій, груп людей чи заяв політиків будь-яких рівнів. Патріоти-львів’яни ні в кого не питатимуть, чи мають вони право ходити вулицями свого рідного міста і шанувати своїх героїв. Традиційно марш стартуватиме від пам’ятника Степану Бандері у Львові 27 квітня о 18.00.

Голова Львівської ОДА Ірина Сех, яка також очолює Львівську обласну організації ВО «Свобода», звернулася до громадських організацій та політичних сил із закликом відмовитися цього року від публічних заходів з нагоди відзначення річниці дивізії СС «Галичина», щоб уникнути можливих провокацій.

Сех заявила, що представники відповідних спецслужб надали інформацію керівникам західноукраїнських областей про те, що під час проведення акцій 28 квітня, в день вшанування дивізійників СС «Галичина», можливі різного роду провокації.

Львівський губернатор закликала політиків і представників громадськості відзначити річницю створення дивізії в інший непублічний спосіб – проведенням молебнів та зустрічами з ветеранами дивізії СС «Галичина».

Також, цього року у Львові відмовляться від проведення традиційного Параду вишиванок, який проводять 28 квітня до дня заснування української дивізії СС «Галичина».

Про це УНІАН повідомили представники «Автономного опору», який традиційно виступав одним з ініціаторів проведення Параду вишиванок у Львові.

Довідка УНІАН. 14-а гренадерська дивізія Ваффен СС «Галичина» - підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини, що існував у 1943–1945 роках і був укомплектований з українців. З 19 квітня 1945 року підрозділ отримав нову назву — 1-а Українська Дивізія УНА. Повна назва дивізії «Галичина» — дивізія Waffen SS Galitchina. Waffen — це «війська СС» або «зброя СС». Днем заснування дивізії «Галичина» вважається 28 квітня 1943 року, коли про це було проголошено на урочистостях у Львові.