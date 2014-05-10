Аваков підтвердив інформацію про викрадення терористами начальника міліції Маріуполя

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про викрадення терористами у Маріуполі начальника міської міліції Валерія Андрощука.

Про це глава МВС написав на своїй сторінці в Facebook.

Начальник міліції Маріуполя був викрадений 9 травня в ході протистоянь у місті.

”Дуже важкий день сьогодні. Безглузда жорстокість, тупість і смерті. Викрадений начальник міліції Маріуполя, вбито кілька міліціонерів”, - написав Аваков.

Також глава МВС повідомив, що з даху міської лікарні по солдатах і мирним людям стріляв снайпер.

Як повідомлялося, про викрадення Андрощука повідомляв народний депутат Олег Ляшко. Він додав, що начальника міліції ”викрали терористи”.

”За однією інформацією, диверсанти утримуть його в Маріуполі. За іншою - вже перевезли в Донецьк”, - зазначав Ляшко.