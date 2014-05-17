«Інформаційний Опір» вирішив розслідувати «дивні» обставини звільнення Болотова

Група «Інформаційний Опір» вирішила розслідувати «дивні» обставини звільнення затриманого прикордонниками «губернатора» терористичної організації «Луганська народна республіка» Валерія Болотова, оскільки за їх даними, воно відбулося за дуже дивних обставин.

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний Опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що у Державній прикордонній службі інформують, що в результаті «запеклого бою» в пункті пропуску «Довжанський» (Луганська область) озброєні бойовики змогли відбити «губернатора» терористичної організації «ЛНР» Болотова. Як повідомили у відомстві в коментарі ЗМІ, «українські прикордонники затримали його о 5:45, поінформували про це всі правоохоронні органи, зокрема представників антитерористичної операції, і близько 2-х годин чекали на підмогу силовиків, проте ніхто так і не приїхав».

«За нашими даними, відразу після затримання Болотова до пункту пропуску «Довжанський» штабом АТО було направлено два вертольоти з метою забезпечити вивіз затриманого «губернатора». Проте до їх прибуття затриманий був вивезений терористами на джипі чорного кольору», - пише Тимчук

Водночас, продовжує він, на даний момент не вдається виявити жодних свідоцтв, які б підтверджували факт «запеклого бою» поблизу пункту пропуску «Довжанський», нібито в результаті якого був звільнений Болотов. «Свідоцтв про присутність поблизу пункту пропуску великої кількості бойовиків «при відбитті» Болотова також немає. На даний час ми, група «ІО», проводимо власне розслідування обставин цієї події. Також пропонуємо українським правоохоронним органам ретельно розслідувати цей інцидент з детальним інформуванням громадськості», - повідомив Тимчук.

Група також виступає з ініціативою до керівництва українських силовиків - розглянути питання посилення підрозділів прикордонників, що виконують завдання з безпосередньої охороні держкордону. «Бажано не співробітниками Держприкордонслужби, а підрозділами інших силових структур», - наголошує Тимчук.