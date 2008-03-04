19 березня кримські депутати розглянуть 19 питань

Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим на сьогоднішньому засіданні затвердила порядок денний чергового пленарного засідання сесії кримського парламенту, яке відбудеться 19 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, в порядку денному 19 питань.

Зокрема, на черговому пленарному засіданні кримські депутати розглянуть хід виконання Програми АРК «Здоров`я кримчан», звіт Ради міністрів АРК за 2007 рік, заходи, спрямовані на профілактику правопорушень і злочинів серед кримської молоді, реалізацію повноважень АРК щодо надання природним територіям статусу курортних, Порядок вирішення у ВР АРК питань, пов`язаних з вилученням, викупом і наданням, зокрема на умовах оренди, земельних ділянок.

Також депутати оберуть персональний склад Комісії ВР АРК з питань поновлення прав реабілітованих, розглянуть питання ліквідації Кримського училища культури і призначення стипендій імені А.Караманова студентам Сімферопольського музичного училища ім. П.І.Чайковського.