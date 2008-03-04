Севастополь закликають підтримати рішення Сєверодонецьку-ІІ

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ сподівається, що депутати міськради підтримають рішення ІІ з’їзду депутатів усіх рівнів у Сєверодонецьку, а також ініціюватимуть прийняття низки законів, які будуть відображати рішення, ухвалені на цьому з’їзді.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Севастополі В.САРАТОВ повідомив, що фракція депутатів „Регіон Севастополь” позитивно оцінила роботу з’їзду і планує на сесії міськради 12-13 березня розглянути це питання.

За його словами, „фракція „Регіон Севастополь” ініціює питання про підтримку депутатами міськради рішень Сєверодонецького з’їзду. На думку В.САРАТОВА, депутати підтримають рішення з’їзду.

Він також повідомив, що депутати з фракції “Регіон Севастополь” ініціюватимуть прийняття низки законів, які “будуть відображати рішення, ухвалені на ІІ з’їзді депутатів усіх рівнів”.

Крім того, В.САРАТОВ висловив незадоволення тим, що з делегатами з’їзду проводили “профілактичну роботу” співробітники СБУ. За словами голови міськради, він глибоко ображений цими діями працівників спецслужби.

„Це крайня неповага збоку цієї організації. Я не хочу наших товаришів критикувати - прийшла команда, їм діватися нікуди, ось вони й... Ну просто сепаратизм не там шукають. Ось у чому проблема полягає. Сьогодні проблема в тому, що той, хто стоїть на позиціях жорсткого націоналізму, той розколює Україну”, - сказав В.САРАТОВ.

За його словами, така „профілактика принижує людей. Принижує тих, хто займається профілактичною роботою, тому що, як громадяни України, вони розуміють, що ми праві. Принижує наших людей”.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня в Сєверодонецьку відбувся ІІ всеукраїнський з’їзд депутатів усіх рівнів.

Делегати з`їзду ініціювали формування всеукраїнського комітету для проведення референдуму щодо НАТО за участю парламентських і позапарламентських партій.

Також делегати з`їзду в Сєверодонецьку ухвалили резолюцію, у якій “попередили керівників органів влади про відповідальність за антиконституційні дії, перевищення повноважень і надання свідомо неправдивої інформації щодо проблем Голодомору і ОУН-УПА”.

Вони також ініціювали проведення всеукраїнського обговорення тематичного змісту українських підручників із залученням істориків, політологів, педагогів і психологів з усіх регіонів України.

Крім того, делегати з`їзду запланували запропонувати всеукраїнському форуму інтелігенції, що відбудеться в Києві в березні 2008 року, власний проект Концепції гуманітарного розвитку України.