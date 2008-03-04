Зовнішнє тестування оголило проблему викладання української мови

Упровадження зовнішнього тестування оголило проблему викладання української мови у школах з викладанням мовами національних меншин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК сьогодні під час виступу в рамках круглого столу «Забезпечення рівного доступу до вищої освіти і підвищення якості освітніх послуг».

«Тільки обнародування указу про загальне тестування оголило проблему викладання української мови у школах, де навчання ведеться мовами національних меншин. Тільки обнародування указу показало, що замість того, щоб навчати українській мові, спостерігаються факти імітації, а до атестатів вносяться вищі бали. Ця неправда не потрібна ні дітям, ні вчителям», - сказав І.ВАКАРЧУК.

У зв`язку з цим, зазначив міністр, 18 березня вперше пройде всеукраїнська нарада для вчителів, які викладають українську мову. «Це буде відкрита і відверта розмова, після якої ми визначимо програму на три роки, щоб подолати цю кризу», - сказав він.

І.ВАКАРЧУК також повідомив, що для участі в зовнішньому тестуванні зареєстровано близько 500 тисяч випускників шкіл. На його думку, така кількість бажаючих взяти участь в зовнішньому тестуванні свідчить про високий рівень довіри до незалежного тестування.

Міністр переконаний, що введення загального зовнішнього тестування є стратегічно правильним кроком у реформуванні національної системи освіти.