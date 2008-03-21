Навчання серії «Cooperative marlin» переїжджає із Севастополя на Балкани

Після трирічного "гостювання" в Україні, комп’ютерне командно-штабне навчання НАТО/ПЗМ серії "Cooperative Marlin" "переїжджає" на Балкани, повідомляє газета Військово-Морських Сил

Збройних Сил України "Флот України".

Порядок проведення цьогорічного КШН у хорватському Спліті обговорювався під час нещодавньої — головної — плануючої конференції, що її за участі офіцерів з 19 країн (у тому числі і України) було проведено у Гельсінкі (Фінляндія).

Передбачається, що у рамках цього етапу КШН у локальній комп’ютерній мережі буде проведено віртуальну гру. До речі, фактична участь у навчанні сил НАТО та сил країн-партнерів не передбачена, адже то буде саме комп’ютерне командно-штабне, а не тактичне навчання.

"Метою “Cooperative Marlin-2008” є підготовка офіцерів країн-партнерів та НАТО до роботи у складі багатонаціональних штабів, відпрацювання процедур планування та проведення різноманітних морських операцій. Йдеться про антитерористичні, ембаргові, протимінні та евакуаційні операції (NEO), а також про застосування підводних, протичовнових та протидиверсійних сил, — розповів планувальник майбутнього КШН з українського боку, провідний спеціаліст з протичовнової боротьби командування ВМС капітан 2 рангу Володимир Абдула. — Кандидатів для участі у цьому багатонаціональному заході ми підбираємо, виходячи зі спектра завдань, що вирішуватимуться під час КШН. Думаю, було б непогано відрядити до Спліта невеличку групу спеціалістів саме з корабельних з’єднань нашого флоту. У контексті поточних та перспективних завдань, поставлених перед ВМС ЗС України, нас цікавить антитерористичний, ембарговий та евакуаційний сегменти комп’ютерного навчання, а також тематика застосування протимінних та протидиверсійних сил. Тож, для нас майбутнє КШН є дуже корисним. По-перше, то буде добра нагода, аби навчитись впевнено орієнтуватись у натівських процедурах планування. По-друге, участь у навчанні сприятиме підвищенню рівня знань наших флотських спеціалістів саме командної ланки, тобто тих, хто безпосередньо розробляє та здійснює різноманітні морські операції".

Офіцер також додав, що, за попереднім задумом, під час навчання у Спліті розглядатимуться різноманітні гіпотетичні морські ситуації, що дотепер не входили до сценаріїв, які протягом 2005-2007 років розігравались у стінах операційної зали, розгорнутої на базі Севастопольського військово-морського інституту ім. П.С. Нахімова.