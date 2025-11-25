Графіки відключень пом'якшують: скільки годин українці будуть без світла 25 листопада

Енергетики вимушені вимикати світло через ракетно-дронові атаки РФ.

У вівторок, 25 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, пише пресслужба "Укренерго".

Графіки відключення світла будуть застосовуватися обсягом від 0,5 до 2,5 черг протягом всієї доби 25 листопада. Крім того,паралельно будуть діяти обмеження потужності для промислових споживачів.

Зазначається, що причина запровадження обмежень - наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти.

Крім того, в "Укренерго" нагадали, що час та обсяг відключень світла можуть змінюватися.

Графік відключення світла в Київській області

ДТЕК оприлюднив графіки відключень на 25 листопада у Київській області. У вівторок відключення майже для всіх черг відбуватимуться у два чи три етапи протягом всієї доби. Тільки в одній черзі світло буде відсутнє лише один раз.

Графіки відключень для Києва

Також ДТЕК надав графіки обмеження споживання на завтра для Києва. У столиці вимикатимуть світло у всіх чергах. Максимальний період перебування без світла складатиме 4,5 години підряд.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області

Згодом ДТЕК опублікував графіки для Дніпропетровщини. У цьому регіоні мінімальний час відключення складе 5,5 години, а максимальний – 10 годин.

Графік відключення світла в Одеській області

На Одещині 25 листопада світло також вимикатимуть в усіх чергах. Найдовший час без світла в цій області складе 11 годин. Тоді як найкоротше сумарне відключення дорівнюватиме 3,5 години.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Армія Російської Федерації з настанням осені продовжила проводити активні атаки на українську енергосистему. В ніч на 24 листопада ворог вдарив по енергетиці чотирьох областей, залишивши без світла десятки тисяч українських споживачів.

24 листопада енергетичний експерт Олександр Харченко повідомив, що в Україні обсяги відключень світла можуть скоротитися до щонайбільше 1 черги за умови відсутності нових ворожих обстрілів енергосистеми протягом шести-семи тижнів. Водночас він висловив сумнів, що ворог візьме паузу в обстрілі енергооб’єктів на майже два місяці.

