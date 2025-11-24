Президент України заявив, що чутливі теми щодо "мирного плану" він особисто буде обговорювати з очільником Білого дому.

В понеділок, 24 листопада, українська делегація повернулася з Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами. Президент України Володимир Зеленський в відеозверненні до народу, яке опубліковано в його Telegram-каналі, поділився, якого прогресу щодо "мирної угоди" вдалося досягнути.

Зокрема, Зеленський повідомив, що після обговорень перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Наприклад, він розповів, що в "мирному плані" Трампа вже немає 28 пунктів.

"Станом на зараз, після Женеви, пунктів менше, уже не 28 пунктів, і багато правильного враховано в цій рамці", - заявив президент України.

Відео дня

Водночас, Зеленський додав, що всім разом є над чим попрацювати, щоб зробити фінальний документ.

" І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати й американська сторона налаштована конструктивно", - зауважив він.

Президент України проінформував, що українська команда вже доповіла по новому драфту кроків.

"І це дійсно правильний підхід – чутливі речі, сенситивні речі я обговорю з Президентом Трампом", - заявив Зеленський.

Він запевнив, що Україна ніколи не буде перепоною для миру.

"Це наш принцип, спільний принцип, і мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир", - наголосив Зеленський.

За його словами, уряд готовий все для цього зробити та працювати максимально швидко. Водночас, Зеленський не виключає, що саме з боку ворога будуть проблеми.

"І також розуміємо, як багато інтересів навколо України, і передусім є інтерес із Росії, щоб збити цей шанс на домовленість і щоб продовжити війну", - зазначив український лідер.

Він запевнив, що в уряді бачать, хто дуже старається послабити позицію України, вкидає дезінформацію, залякує людей.

"Протидіємо кожному такому намаганню збити закінчення війни. Нам важлива конструктивна робота з партнерами. Ми дбаємо про інтереси України й захищаємо українців – саме це наші ключові рамки перемовин", - запевний очільник країни.

Зеленський впевнений, що Росія не зменшить тиск на Україну та на її народ, тому він закликав громадян уважно ставитися до повітряних тривог.

"Ми точно розуміємо, з ким маємо справу, і всі накази в Повітряних сил та в усіх інших складових Сил оборони й безпеки України є. Будемо реагувати", - запевнив президент українців.

Водночас, він вважає, якщо США бачать конструктив з боку Росії щодо перемовин й дійсно справа йде до закінчення війни, тоді не має бути масованих ударів по Україні.

"Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі. Багато залежить від Америки. Росія війну цю почала – Росія повинна війну цю закінчити, і забезпечуємо необхідні обставини діалогом із нашими партнерами", - заявив Зеленський.

"Мирний план" Трампа: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що джерела, обізнані з ходом обговорень, розповіли Financial Times, що "мирний план" США щодо завершення війни в Україні скоротили з 28 до 19 пунктів. Водночас, які саме положення були прибрані, не уточнюється. Зазначається, що делегації США та України залишили найбільш політично чутливі моменти на розсуд президентів двох країн.

Також ми писали, що джерела в Білому домі повідомили, що зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським цього тижня не запланована. Раніше в ЗМІ писали, що Трамп встановив "дедлайн" для Зеленського щодо прийняття рішення по "мирному плану" до 27 листопада, тому Україна хотіла до цієї дати мати зустріч з очільником Білого дому.

Вас також можуть зацікавити новини: