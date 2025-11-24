Переговори в Женеві, де обговорювали цей план, були продуктивними, каже Левітт.

За підсумками переговорів України і США у Женеві щодо "мирного плану" залишається ще кілька розбіжностей. Таку заяву зробила під час спілкування з журналістами прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Sky News.

Зі слів речниці, переговори щодо припинення війни в Україні були продуктивними, але залишається кілька пунктів розбіжностей. Вона також зауважила, що станом на зараз зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським цього тижня не планується.

Левітт каже, що тепер переглянутий "мирний план" щодо завершення війни в Україні потрібно буде знову представити російській стороні:

"Існує відчуття терміновості. Президент хоче, щоб ця угода була укладена і щоб війна закінчилася".

Левітт акцентувала, що президент США чинить значний тиск на лідерів як України, так і країни-агресорки Росії. Трамп хоче, щоб угоду було укладено "якомога швидше".

"Мирний план" США і переговори в Женеві

Кілька днів тому у ЗМІ зʼявилися повідомлення про те, що США і Росія розробили "мирний план" для завершення війни РФ проти України. Там було 28 пунктів, серед яких – скорочення чисельності ЗСУ, відмова від Донбасу та НАТО, надання статусу офіційної російській мові тощо. Цей план критикували як в Україні, так і в Європі.

За підсумками переговорів США, України та представників Європи у Женеві, які відбулися 23 листопада, дещо в плані вдалося змінити. Зокрема, як повідомляє Financial Times, план скоротили з 28 до 19 пунктів.

Видання Bloomberg писало, що з "мирного плану" Трампа прибрали пункт про використання приблизно 100 млрд доларів заморожених активів РФ. Ця пропозиція передбачала, що США отримають 50% прибутку. Невитрачені активи пропонували скерувати в американо-російський фонд.

