Кораблі з’єднання Blekseafor прибули в порт Севастополя

Оперативне з’єднання кораблів Чорноморської групи військово-морського співробітництва „Blekseafor” сьогодні вранці, на завершення квітневої активації, прибуло до порту Севастополь.

Як передає кореспондент УНІАН, на причалі Північної сторони Севастопольської бухти пришвартувалися фрегат «Смелый» (Болгарія), великий десантний корабель «Цезарь Кунников» (Російська Федерація), корвет «Мачеларіу» (Румунія), фрегат «Тургутрейс» (Туреччина) та корвет «Тернопіль» (Україна).

Перед цим вони відвідали порти Батумі (4-8 квітня) та Новоросійськ (11-15 квітня), а на переходах провели низку навчань, зокрема, з протиповітряної оборони, боротьби за живучість корабля, плавання в ордерах, надання допомоги людині, що опинилася за бортом, буксировки пошкодженого судна, відбиття ударів швидкохідних малорозмірних цілей, бою з надводним кораблем противника, моніторингу цивільного судноплавства та навігаційного орієнтування за стандартами НАТО та інші.

Сьогодні ж командування з’єднання здійснить протокольні візити в командування Військово-Морських Сил України та міську державну адміністрацію, а в другій половині дня на борту турецького фрегата проведе прес-конференцію.

19 та 20 квітня кораблі буде відкрито для відвідування. Візит з’єднання „Blekseafor” до порту Севастополь триватиме до 22 квітня.

Довідка УНІАН. Чорноморська група військово-морського співробітництва була створена з метою зміцнення дружби, добрих взаємин і довіри серед держав Чорноморського басейну, а також для підтримки миру і стабільності шляхом підвищення співробітництва і сумісності Військово-Морських Сил. До цього з’єднання входять кораблі ВМС Болгарії, Грузії, Російської Федерації, Румунії, Туреччини та України.

Завданням багатонаціонального військово-морського з’єднання „за викликом” є проведення пошуково-рятувальних, гуманітарних, протимінних операцій, операції із захисту навколишнього середовища, здійснення візитів доброї волі.

Командувач „Blekseafor” призначається терміном на один рік. Ця посада підлягає щорічній ротації (за алфавітним порядком). Командувачу підпорядковується міжнародний штаб, до якого входять по одному офіцеру від країн-учасниць.

У серпні поточного року командування з’єднанням вдруге за роки існування „Blekseafor” перейде до України.