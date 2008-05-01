У Керчі розпочаті роботи з утилізації мазутної суміші

У Керчі розпочаті роботи з утилізації понад 4 тисяч тонн мазутно-піщаної суміші, зібраної в Східному Криму і на острові Коса Тузла після аварій кораблів у Керченській протоці восени 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, зібрана за весь цей час мазутовмісна суміш знаходилася на території Керченського морського торгового порту.

На даний момент співробітники кіровоградського підприємства «Екоцентр» проводять роботи з наладки устаткування, яке переробить мазутно-піщану суміш у порошок (повідомляється, що цей порошок додаватимуть при виробництві асфальту).

Як інформує прес-служба Головного управління МНС України в Криму, до вечора 30 квітня було перероблено 35 т суміші.

Як повідомлялося, 11 листопада 2007 року шторм привів до корабельних аварій в Азовському і Чорному морях. Зокрема, з російського танкера ”Волгонефть-139”, що розламався, в море вилилося понад 1,2 тис. тонн мазуту. Крім того, в морі із затонулих суховантажних суден потрапила сірка. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

Після аварії суден у Ленінському районі Криму і на острові Коса Тузла було зібрано понад 4 тисячі тонн мазутно-піщаної суміші, її вивезли на територію Керченського порту.

Східний Крим готовий прийняти відпочиваючих, не зважаючи на «мазутну аварію» в Керченській протоці, що сталася восени 2007 року, запевнив заступник міністра охорони довкілля України Дмитро ГУРСЬКИЙ.