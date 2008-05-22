Зміна НБУ офіційного курсу гривні не вплине на обсяги кредитування в Україні - експерт

Зміна Національним банком України офіційного курсу гривні до долара не вплине на обсяги кредитування в Україні.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови правління ЗАТ «Банк НРБ» Владислав КРАВЕЦЬ.

За його словами, на сьогодні банкам необхідно буде переглянути свої валютні позиції, при цьому деякі банки зі зміною офіційного курсу в бік зміцнення гривні могли зазнати збитків.

«Зараз банкам необхідно перерахувати свою валютну позицію з урахуванням тих курсів, за якими вони купували перед цим (до зміни офіційного курсу гривні) долар, і які зараз встановлені Національним банком. Тобто, це валютна позиція банків до долара, ця позиція відкрита як страхові резерви під видані кредити, і природно, тут у банків виникли на рівному місці збитки, якщо курс, за яким вони купували, перевищує курс 4,85 грн./ дол. Все інше ніяк не вплине на кредити, ні на що, спокійно працюватимемо», - зазначив В.КРАВЕЦЬ.

За його словами, рішення зміцнити курс гривні давно назрівало і сьогодні фактично не стало несподіванкою.

«Воно (рішення про зміну офіційного курсу гривні до долара в бік зміцнення) вже назрівало, оскільки Національний банк України, не виходячи на ринок і не проводячи інтервенцій, мав підкоригувати офіційний курс, - сказав В.КРАВЕЦЬ. - Звісно ж, хотілося, щоб Національний банк проводив інтервенції, звісно ж, хотілося, щоб він купив досить дешевий долар собі в резерви для того, щоб у майбутньому обслуговувати зовнішні позики України”.

За його словами, ”провівши таку інтервенцію, НБУ, по-перше, купив би недорого долари, здешевивши обслуговування та боргове навантаження України, тобто купував би не по 5,05 (грн. за долар), а по 5,00, а міг би спокійнісінько купити по 4,7 (грн. за дол.), що дешевше для України, для того, щоб обслуговуватися за євробондами і залучених кредитах. І, по-друге, він би влив гривню, котра б допомогла вирівняти ДЕПО ставки, адже нічні досить високі. І в третіх, підрівняти курс долара, який би не провалювався так глибоко, не валив би експорт і більш-менш відображав ті сподівання, які є на сьогодні в усіх».

Що стосується того, скільки втратило населення, що зберігало кошти в доларах, то В.КРАВЕЦ вважає, що багато хто позбувся долара ще до зміни офіційного курсу. При цьому тим, у кого збереглися доларові депозити, експерт радить не приймати ніяких поспішних рішень.

«Насправді населення не втратить, якщо зараз на цьому етапі йтиме в гривню. Тобто, ті заощадження, які є, їх не треба чіпати. У цьому плані зараз ніяких різких рухів робити не варто, таких як іти в гривню, гривня сьогодні досить сильно інфліює. Можна спробувати піти в гривню, але потрапити у валюту, інфляція за якою з’їсть будь-який відсоток, будь-який виграш від цього», - зазначив В.КРАВЕЦЬ.

Він вважає, що рішення НБУ про зміцнення гривні стало черговим заходом у боротьбі з інфляцією, котра, на його думку, може виявитися малоефективною.

«Тут все-таки превалює ідея того, що не можна й далі нарощувати інфляцію і, відповідно, одна з її складових це монетарний підхід. Тобто, Нацбанк ухвалив рішення не вливати додаткову гривню і викупити долар. У країні боротьба з інфляцією триває, але річ у тім, що дорожчають гривневі ставки депозитів і кредитів, як нічних, так і тривалих. Потім це все перекладається на товари, адже ви вже братимете кредити в гривні за вищими ставками, що позначається на вищій собівартості. Далі вищі ціни і наступний виток інфляції. Замкнуте коло», - зазначив В.КРАВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Національний банк України зміцнив гривню, змінивши офіційний курс гривні до долара США з 5,05 до 4,85 гривень за 1 дол.

На сьогодні в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2008 рік коридор офіційного курсу гривні встановлено в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 дол.

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за долар США був встановлений Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня відразу зміцнилася на 14 копійок) і не змінювався весь цей час.