Україна досягла значних успіхів у розробці наземних роботів і морських безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що програма контрольованого експорту вітчизняної зброї має розпочатися в листопаді. Про це пише Business Insider.

Зазначається, що зараз Україна розробляє плани з експорту до країн-партнерів, що дало б змогу компаніям нарощувати виробництво, виходячи за рамки оборонного бюджету України. Ключовим фактором цього проєкту, за заявою українського керівництва, стане забезпечення захисту української оборони, недопущення придбання Росією українських технологій і експорт тільки в країни, які підтримали її в боротьбі.

Brave1, підтримувана українським урядом організація, що займається прискоренням розвитку військових технологій, також позначила безпілотники як системи, готові до продажу за кордон. Як продукцію, вироблену Україною, на експорт можуть виділити наземні безпілотники, програмне забезпечення для безпілотників і морські безпілотники.

Важливо, що військова необхідність призвела до бурхливого розвитку української оборонної промисловості: компанії виробляють безпілотники, артилерійські установки, ракети та інше обладнання.

"Багато представників української оборонної промисловості давно наполягають на можливості експорту, стверджуючи, що це вирішить проблему, яку визнають і українські офіційні особи: оборонні підприємства країни здатні виробляти значно більше зброї, ніж може купити Міністерство оборони України", - ідеться в статті.

Сергій Гончаров, генеральний директор Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, заявив, що експортна виручка дасть змогу виробникам збільшити виробництво, підвищити ефективність і знизити витрати, що дасть їм змогу ефективніше підтримувати Україну. За його словами, додаткові кошти також можуть бути спрямовані на дослідження і випробування нових інновацій.

Деякі українські компанії заявили про готовність почати продажі за кордон, щойно їм це буде дозволено. В рамках підготовки до цього вони просувають свою техніку в інших країнах, відзначивши помітний попит.

Попит на українські безпілотники

Війна зробила Україну лідером у галузі безпілотних літальних апаратів: сотні компаній виробляють їх, від невеликих майстерень у гаражах до великих підприємств. Більшість використовуваних нею безпілотників вітчизняного виробництва.

Зазначається, що Україна досягла значних успіхів у розробці наземних роботів і морських безпілотників - систем, які набули особливої значущості під час війни в Україні. Наземні роботи країни виконують односторонні атаки, ведуть вогонь із важкого озброєння, встановлюють міни та евакуюють поранених. А морські безпілотники загрожують кораблям Чорноморського флоту і атакують російські літаки ракетами класу "земля-повітря". Багато з цих інноваційних морських безпілотників є новими для бойового застосування.

Важливо, що країни-партнери пильно стежать за війною, занепокоєні подальшою російською агресією, і прагнуть зрозуміти, що ефективно в умовах сучасної війни. Частиною відповідної реакції стала розробка безпілотників і технологій боротьби з ними. Журналісти пишуть:

"Поки незрозуміло, які країни куплять українську зброю, наприклад, безпілотники, якщо вона буде доступною, але західні країни високо оцінили українські інновації... Партнерам, можливо, не доведеться покладатися на безпілотники такою мірою, як Україні, з огляду на їхні більші і краще оснащені збройні сили, але вони продовжують інвестувати в ці технології".

Виробництво української зброї

Уряд Великої Британії офіційно підтвердив, що протягом кількох тижнів у країні має розпочатися виробництво сучасних зенітних дронів у рамках спільної з Україною та доволі унікальної програми Octopus.

