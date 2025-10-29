За даними ЗМІ, угода перебуває на фінальній стадії.

Вірменія розглядає купівлю додаткових російських винищувачів Су-30 для протидії JF-17C, які планує придбати Азербайджан. Йдеться про нові борти індійського виробництва в оновленій модифікації місцевого Су-30МКІ, пише Defense Express.

За даними Indian Defense, угода перебуває на фінальній стадії. Вартість контракту, який покриє 8-12 винищувачів, оцінюють у 2,5-3 млрд доларів.

У виданні пояснили, що оновлений Су-30МКІ використовує більше систем індійського виробництва, включно з бортовою РЛС Uttam, сучасною системою радіоелектронної боротьби місцевого виробництва і ракетами класу "повітря-повітря" Astra MK-1 і MK-2 з максимальною дальністю 110 і 160-200 км відповідно.

Відео дня

Зазначається, що незважаючи на локалізацію, значна частина компонентів надходитиме з РФ. У виданні наголосили, що це означає те, що російська сторона зможе як отримати дохід від такого контракту, так і заповнити потужності власного ОПК.

Також у виданні додали, що, попередньо, постачання винищувачів має розпочатися 2027 року і завершитися 2029 року, якщо сторони дійдуть згоди.

Індія хоче випробувати на Су-30МКІ свій двигун - що відомо

Раніше стало відомо, що Індія планує провести льотні випробування свого власного авіаційного двигуна GTX-35VS Kaveri на російських винищувачах Су-30МКІ. За даними Republic World, таке рішення пропонує Індійський науково-дослідний інститут газових турбін (GTRE), який працює над проєктом.

У Defense Express зазначили, що про такі випробування заговорили на тлі того, що через неможливість видати необхідну потужність для винищувача, Kaveri наразі адаптують для реактивних БПЛА Ghatak. Експерти пояснили, що двигун, який не підійшов до літака, запропонували випробувати все ж таки на бойовому винищувачі.

Вас також можуть зацікавити новини: