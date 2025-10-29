Росія націлена на цивільні цілі, а Україна - насамперед на економіку.

Вторгнення РФ в Україну перетворюється на далекобійну ракетну війну, оскільки обидві сторони прагнуть отримати військову перевагу далеко від сходу країни. Про це пише анатик Роберт Сілі для The Telegraph.

"Замість того, щоб розглядати це як підвищення темпу перед припиненням вогню, це, найімовірніше, черговий етап дедалі масштабнішого конфлікту. Як повідомляє нещодавня оцінка американської розвідки, немає жодних ознак того, що Володимир Путін хоче миру або хоча б припинення вогню. Він продовжує вести війну", - йдеться у статті.

Зазначається, що Росія прагне позбавити Україну електропостачання. Путін хоче, щоб українські громадяни замерзли, підірвавши їхню волю до опору, а також завдаючи прямих ударів по містах, щоб посіяти страх. Зі свого боку, Україна прагне підірвати здатність Росії фінансувати війну, знищуючи її нафтопереробні підприємства, руйнуючи її порти і, як наслідок, порушуючи життя цивільного населення. Росія націлена на цивільні цілі, а Україна - насамперед на економіку. Журналіст пише:

"З кінця 2022 року російська стратегія знищення України складалася з трьох частин. По-перше, утримати захоплені російськими солдатами території і наполегливо просуватися вперед, захоплюючи одне спустошене місто за іншим. По-друге, підірвати моральний дух мирного населення, бомбардуючи українські міста і знищуючи системи енергопостачання. По-третє, розірвати зв'язок України із Заходом".

За його словами, хоча російські атаки на електромережі та міста не зламали моральний дух, вони ускладнили життя. Але Україна все частіше використовує у відповідь власну далекобійну зброю.

"До цього року в Києва не було можливості націлюватися на територію Росії. Ситуація змінилася. Тепер у нього є можливість запускати ракети регулярно і на великі відстані", - пише аналітик.

Важливо, що мета України - російська нафтопереробка. Від 15 до 20 відсотків російського ВВП припадає на газ і нафту, а продаж нафтопродуктів на такі ринки, як Туреччина, Китай і Бразилія, становить значну частку російського експорту.

Сілі стверджує, що російська економіка вже відчуває напругу. Війна обходиться російському уряду в колосальні суми, досить імовірно, понад 500 мільйонів доларів на день, при цьому 40 відсотків федерального бюджету зараз припадає на оборону.

Росія повільно просувається на східному фронті, але аналітики припускають, що їй необхідно щомісяця знаходити від 20 000 до 30 000 нових військовослужбовців для продовження кампанії, а також для фінансування військово-промислового комплексу, що відроджується.

"Росія проявила стійкість, але що довше триває конфлікт, то вищою є ймовірність того, що падіння доходів від продажу нафти і газу, зростання інфляції та уповільнення економічного зростання почнуть чинити суттєвий вплив. Бомбардуючи економічні об'єкти, Київ хоче продовжувати бити по цій рані, поки вона не переросте у щось більш серйозне", - додав експерт.

Удари України по РФ

Відразу в кількох регіонах РФ влада почала набирати резервістів для охорони НПЗ. У Нижегородській області вже сформували перший взвод і відправили на підготовку.

Влада Ярославської, Тамбовської та Нижегородської областей оголосила про набір місцевих жителів вступити в формування для захисту критичних об'єктів від дронів.

