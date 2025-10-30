Франція поставила на бойове чергування оновлену ядерну ракету M51.3

Франція завершила модернізацію свого морського ядерного арсеналу — ракета M51.3 з новою бойовою частиною TNO-2 вже готова до бойового чергування.

Міністерство збройних сил Франції офіційно повідомило про введення в експлуатацію нової міжконтинентальної балістичної ракети M51.3, призначеної для атомних підводних човнів типу Le Triomphant.

Як зазначається у повідомленні міністерства, M51.3 стала третьою модернізацією ракет сімейства M51 — основи морського ядерного щита Франції. Вона отримала покращені характеристики: збільшену дальність, вищу точність і підвищену здатність долати системи протиракетної оборони. Ракета оснащена новою океанічною бойовою частиною TNO-2, розробленою в межах програми Комісії з атомної енергії (CEA).

Випробування ракет M51 тривають із 2006 року. Перший пуск версії M51.3 відбувся 18 листопада 2023 року з наземного стенда, а всі подальші тести у 2020–2023 роках визнані успішними.

У вересні 2025 року агентство закупівель DGA підписало контракт із компанією ArianeGroup на розробку наступної модифікації — M51.4, яка має ще більше підвищити дальність, точність і живучість ракети під час подолання ПРО.

"Введення M51.3 і TNO-2 завершує багаторічні програми модернізації французьких морських стратегічних сил і закладає основу для подальших оновлень із M51.4 у найближчі роки", — наголосили у французькому Міноборони.

M51 — це триступенева твердопаливна ракета підводного базування, що замінила модель M45 у 2010 році. Вона запускається з шахт підводних човнів, має інерціально-астрономічну систему наведення та оснащена засобами подолання протиракетної оборони.

Сімейство ракет включає базову M51.1 із бойовими блоками TN-75, M51.2 з боєголовкою TNO, і тепер — M51.3, яка після повного циклу випробувань офіційно введена в експлуатацію 24 жовтня 2025 року.

Французький флот утримує 48 балістичних ракет для трьох оперативних підводних човнів, дотримуючись доктрини "стримування необхідного мінімуму". Перехід на M51.3 і подальшу M51.4 забезпечить актуальність морського компонента французького ядерного стримування впродовж 2030-х років.

Ядерна зброя - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора російський правитель Володимир Путін повідомив, що РФ провела випробування підводного апарату "Посейдон".

Російський "Посейдон" (іноді — "Статус-6") — це один із найзагадковіших і найстрашніших проєктів у сучасному російському арсеналі. Його офіційно позиціонують як безпілотний підводний апарат із ядерним двигуном, здатний нести ядерну боєголовку надвеликої потужності.

