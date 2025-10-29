Уся британська армія налічує близько 70 000 осіб.

Майже 100 000 українських чоловіків боєздатного віку покинули країну за останні два місяці після того, як президент Володимир Зеленський пом'якшив правила виїзду, свідчать нові дані. Про це пише The Telegraph.

Польська прикордонна служба повідомила, що 99 000 українських чоловіків віком від 18 до 22 років перетнули кордон - основний маршрут виїзду з країни - після того, як наприкінці серпня було пом'якшено правила.

"Для порівняння, вся британська армія налічує близько 70 000 осіб. Надаючи молодим українцям більше свободи для виїзду, влада сподівалася, що пізніше більше людей повернуться і добровільно підуть воювати", - йдеться у статті.

У Німеччині, де канцлер Фрідріх Мерц намагається посилити ліберальні міграційні правила, кількість українських чоловіків у віці від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, до середини вересня різко зросла з 19 до більш ніж 1000. До жовтня це число зросло до 1400-1800 на тиждень.

За словами представника МВС Німеччини, нові в'їзди стали частиною "першого етапу зростання міграції після набуття чинності постанови, ухваленої Україною влітку".

Зазначається, що зростаюча кількість українців посилить тиск на Мерца, вимагаючи припинити підтримку біженців з охопленої війною країни, які ховаються в Німеччині. Вкрай права партія "Альтернатива для Німеччини", що посідає перше місце в опитуваннях громадської думки, закликала Берлін призупинити виплати допомоги українцям, а також виступила проти військової підтримки Києва.

Юрген Гардт, глава зовнішньополітичного відомства праворадикальної партії ХДС, заявив:

"Ми не зацікавлені в тому, щоб молоді українці проводили час у Німеччині замість того, щоб захищати свою країну. Україна ухвалює власні рішення, але нещодавні зміни в законодавстві призвели до тенденції еміграції, з якою ми повинні боротися".

Українські біженці в Європі

Коли Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, воєнний стан не дозволяв українським чоловікам у віці від 18 до 60 років, навіть якщо вони не мали права на призов до збройних сил, покинути країну.

Після трьох років боротьби президент України Зеленський ввів нове правило, що дозволяє українським чоловікам виїжджати за кордон до досягнення 23 років.

Рівень задоволеності життям серед українців у Німеччині становить 6,3 бала за 10-бальною шкалою. Мігранти з інших країн Східної Європи, які проживають у Німеччині, в середньому задоволені життям на 7,2 бала.

