Президент США Дональд Трамп у рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) провів зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Як пише Reuters, зустріч тривала годину і сорок хвилин. За її підсумками Трамп заявив, що "це була приголомшлива зустріч і було ухвалено багато важливих рішень".

Трамп також повідомив, що обговорював із Сі війну в Україні.

"Ми довго говорили з Сі про Україну. Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити. Ми погодилися, що обидві сторони зав'язли в бойових діях, і іноді потрібно дати їм можливість битися, це безумство".

Він також заявив, що "Сі допоможе нам у питанні України, але більше ми нічого не можемо зробити".

Трамп також оцінив зустріч із китайським лідером на "12 із 10" і анонсував взаємні візити.

"У квітні я поїду в Китай, а Сі Цзіньпін приїде сюди трохи пізніше", - сказав він.

Війна в Україні

Раніше Трамп знову заявив, що війна між Україною і Росією буде врегульована, але він визнав, що недооцінив наскільки важко це буде.

Глава Білого дому вважає, що ця війна - єдиний конфлікт, який йому досі не вдалося завершити, хоча він вважав це найпростішим завданням через його хороші стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що важко робити прогнози щодо термінів закінчення війни в Україні, однак зараз настав момент, коли в інтересах і Росії, і України припинити бойові дії.

