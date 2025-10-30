Він також сказав, що веде переговори з Росією про денуклеаризацію.

Президент США Дональд Трамп у четвер наказав американським військовим негайно відновити випробування ядерної зброї, вперше за 33 роки.

У повідомленні в соцмережі Truth Social він заявив, що доручив Пентагону провести випробування американського ядерного арсеналу "на рівній основі" з іншими ядерними державами.

"У зв'язку з програмами випробувань, що проводяться іншими країнами, я доручив Міністерству оборони почати випробування нашої ядерної зброї на рівній основі. Цей процес почнеться негайно", - написав Трамп. "Росія на другому місці, а Китай - на третьому з великим відривом, але зрівняється з лідерами протягом 5 років".

Як пише Reuters, при цьому директор Асоціації з контролю над озброєннями США Деріл Кімбалл заявив, що Сполученим Штатам знадобиться не менше 36 місяців, щоб відновити контрольовані підземні ядерні випробування на колишньому полігоні в Неваді.

"Трамп дезінформований і відірваний від реальності. У США немає технічних, військових або політичних причин відновлювати випробування ядерної зброї вперше з 1992 року", - заявив Кімбалл у програмі X.

Неясно, чи мав Трамп на увазі випробування ядерної зброї, які проведе Національне управління з ядерної безпеки, чи льотні випробування ракет, здатних нести ядерну зброю.

Згодом на борту Air Force One Трамп підтвердив, що відновлення США ядерних випробувань після 30-річного мораторію було б "доцільним", однак водночас сказав, що веде переговори з Росією про денуклеаризацію.

"У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-кого. Ми не проводимо випробування... але оскільки випробування проводять інші, я думаю, що нам теж варто це робити".

Він не уточнив, коли і де відбудуться ядерні випробування в США, сказавши лише: "У нас є випробувальні полігони. Про це буде оголошено".

На запитання, чи турбує його те, що США вступають у більш ризиковане ядерне середовище, Трамп відповів: "Гадаю, у нас все це досить надійно під контролем".

При цьому він заявив, що обговорює з Росією питання денуклеаризації.

"Якщо ми щось зробимо, до цього приєднається і Китай", - підкреслив Трамп.

Ядерні загрози Росії

Раніше Володимир Путін заявив, що Росія 28 жовтня провела випробування підводного апарату "Посейдон". Його офіційно позиціонують як безпілотний підводний апарат з ядерним двигуном, здатний нести ядерну боєголовку надвеликої потужності.

Путін похвалився, що потужність "Посейдона" нібито значно перевищує потужність російської міжконтинентальної ракети "Сармат".

Також перед цим росіяни заявили про успішне випробування ядерної ракети 9М730 "Буревісник". За їхніми словами, це ядерна зброя, яка нібито може пробити будь-який оборонний щит.

