Синоптики прогнозують сильні дощі та снігопади в четвер і п'ятницю у зв'язку з циклоном Монта, який обрушився на південно-східний штат Андхра-Прадеш у вівторок увечері.

Непальський і китайський боки Евересту було закрито для туризму через сильний снігопад, спричинений циклонами. Про це пише Reuters.

Зазначається, що регіон навколо Евересту, який відвідали тисячі туристів і альпіністів, із понеділка вкритий снігом після того, як циклон із Бенгальської затоки обрушився на Індію, спричинивши другий цього місяця сильний снігопад у Гімалаях.

Важливо, що влада Непалу призупинила походи по багатьох пішохідних маршрутах через дощі в низинах і сильний снігопад на височинах і закликала туристів утриматися від походів у райони Аннапурни, Манаслу і Дхаулагірі, де розташовані одні з найвищих вершин світу. Невеликий приватний гелікоптер, що прямував у Лобуче до базового табору Евересту для порятунку застряглих туристів, зазнав аварії під час спроби приземлитися, повідомив представник Управління цивільної авіації Непалу Г'янендра Бхул.

Відео дня

На відео видно, як вертоліт, послизнувшись на снігу під час приземлення, лежить на боці. Пілот вижив і пізніше був врятований. Неясно, чи вдалося врятувати туристів.

Представник армії Непалу Раджа Рам Баснет повідомив, що від початку вівторка військові та поліцейські рятувальники допомогли сотням туристів у районі Мананг дістатися до безпечного місця. За його словами, близько 1500 туристів, включно з 200 іноземцями різних національностей, їхніми гідами та місцевими жителями, заблукали, оскільки пішохідні стежки були занесені глибоким снігом. Він сказав:

"Рятувальники розчистили стежки від снігу і доставили їх у безпечніші місця".

Зазначається, що на тибетській стороні Евересту продаж квитків припинено з вівторка вдень через обмерзання доріг і погіршення видимості, що створило непрохідні умови для руху транспорту. Неясно, чи є туристи, які опинилися в пастці в районі Евересту в Тибеті.

Згідно з прогнозом погоди, цього тижня очікується подальше зниження температури в Тінгрі.

Стихійні лиха у світі

Рясні дощі, що обрушилися останніми днями, спричинили серйозні повені в центральному В'єтнамі, особливо в популярних туристичних напрямках Хюе і Хойан.

За даними державного агентства з боротьби зі стихійними лихами, кількість опадів у кількох районах колишньої імперської столиці Хюе, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і стародавнього міста Хойан перевищила 1000 міліметрів за 24-годинний період.

