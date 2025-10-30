Редстрем запевнив, що ці літаки - винищувачі світового класу, до яких Україна вже деякий час "виявляє значний інтерес".

Шведська авіабудівна та оборонна компанія Saab поки не підписала контракт на виробництво винищувачів Gripen в Україні. Про це розповів керівник відділу зв'язків із медіа Матіас Редстрем, повідомляє LIGA.net.

Зазначається, що компанія привітала лист про наміри, який минулого тижня був підписаний між Швецією та Україною щодо постачання близько 100 винищувачів Gripen. Редстрем запевнив, що ці літаки - винищувачі світового класу, до яких Україна вже деякий час "виявляє значний інтерес".

"Saab не підписала контракту та не отримувала замовлення щодо цієї угоди. Ми перебуваємо на початку процесу, який, сподіваємося, призведе до укладення контракту в майбутньому", - повідомили в Saab.

У компанії розповіли, що мають добрі стосунки з українською оборонною промисловістю і раніше підписали меморандум про взаєморозуміння з компанією Radionix. Saab збирається співпрацювати з нею в галузі датчиків та оборонної електроніки.

Виробництво Gripen в Україні - думка експерта

На думку, заступника генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолія Храпчинського, відкриття заводу з остаточного складання винищувачів Gripen в Україні вигідне нам тим, що відбувається локалізація виробництва основного типу літака, який експлуатуватиметься в Повітряних силах.

