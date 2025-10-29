За словами нардепа, ситуація в столиці гірша, ніж в інших українських містах.

Народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що в Києві існує велика проблема, пов'язана з тепловими мережами. В ефірі "Новини.LIVE" він розповів, що в столиці втрати тепла сягають 27%.

"У Києві є величезна біда - це теплові мережі. "Київтеплоенерго" показує 27% втрат тепла в теплових мережах міста. Це катастрофа", - сказав Кучеренко.

Нардеп додав, що в Черкасах і Житомирі втрати тепла становлять приблизно по 10-11%. Він підкреслив, що в Києві спалюється на 16% більше газу.

"Це управлінська катастрофа. Так економіки ніколи не буде. Це неправильно", - додав Кучеренко.

Опалювальний сезон в Україні - важливі новини

Нагадаємо, що раніше заступник міністра розвитку громад і територій України Костянтин Ковальчук повідомив, що підприємства теплової генерації комунальної сфери технічно готові до старту опалювального сезону. Він говорив про те, що опалювальний сезон починається в Україні планово з 28 жовтня.

Заступник міністра енергетики України Микола Колесник заявляв, що дев'ять блоків атомних електростанцій на підконтрольній Україні території працюють, усі планові ремонти виконано своєчасно, як і аварійні та відновлювальні роботи.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко раніше оголосив, що в столиці опалювальний сезон у житловому фонді розпочинається з 29 жовтня. Він нагадав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів.

