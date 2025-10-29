За його словами, на Покровському напрямку найбільша інтенсивність бойових дій.

Ситуація в Куп'янську залишається непростою, але контроль наших Сил оборони України росте і вони продовжують захищати позиції. Про розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Детально говорили сьогодні з Головнокомандувачем і начальником Генштабу про ситуацію на фронті - на всіх напрямках. Найбільш складно зараз на Покровському напрямку. Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись, кожен знищений окупант саме там - це результат для всієї нашої держави", - сказав він.

За його словами, ситуація в Куп’янську залишається непростою.

"Але цими днями більше контролю в наших сил, продовжуємо захищати позиції. Десятки штурмових дій за добу - на Олександрівському напрямку. Кожному нашому підрозділу дякую за стійкість", - зазначив президент.

Зеленський розповів і про детальне планування наших далекобійних операцій.

"Єдиний сценарій - це примус Росії до закінчення війни так, як це можливо, так, як реально спрацює. І це санкції світу, наші далекобійні санкції, наше відновлення після російських ударів, координація з нашими партнерами і, головне, підтримка нашої армії, усіх складових Сил оборони та безпеки України, бо Україна там, де українські позиції сильні", - додав політик.

Ситуація у Купʼянську - деталі

Раніше російський президент Володимир Путін заявив про нібито оточення Куп'янська. Однак у ЗСУ спростували ці заяви та уточнили, що там тривають важкі бої.

"В Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста. Втім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", - наголосили там.

