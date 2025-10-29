Очевидно, що місто Теотіуакан недалеко від Мехіко було великим мегаполісом стародавнього світу, але вчені поки не з'ясували, що означають ієрогліфи, знайдені там.

Місто Теотіуакан можна сміливо вважати мегаполісом стародавньої Америки. У період його розквіту там проживало до 125 тис. осіб, а століття потому ацтеки з подивом дивилися на руїни гігантських пірамід.

Археологам вдалося багато чого дізнатися про Теотіуакан, але вони були дуже вражені ієрогліфами на його фресках і кераміці. Ці символи довгий час збивали археологів з пантелику і їм здавалося, ніколи не складуться в єдине ціле, пише The New York Times.

"Завжди було відчуття, що "ну, це схоже на найкращий збіг", але запропоновані варіанти прочитання завжди мали певні недоліки", - прокоментував археолог із Копенгагенського університету Крістоф Хельмке.

Тому він і лінгвіст із того ж університету Магнус Фарао Хансен запропонували новий погляд на цю загадку. Замість того, щоб використовувати мову яцтеків науатль, вони взяли набагато давнішу.

"Ось тут-то і з'являється наша пропозиція: у нас є реконструкція мови, сучасника писемності", - сказав Хельмке.

Отже, Хансен розпочав роботу з реконструкції стародавньої мови, юто-ацтекської, за її нащадками, такими як науатль, кора та вічоль, він простежував генеалогічне древо слів, що охоплює величезні часові періоди.

Це не перший випадок застосування реконструйованої мови для прочитання тексту, але ніхто раніше не робив цього ні з цією мовою, ні з цією писемністю, сказав він.

"І ми знайшли кілька збігів - це найголовніше", - сказав Хельмке.

Дослідники запропонували інтерпретації кількох символів, і, за словами Хельмке, у них є ще 18 прочитань, які їм "дуже і дуже подобаються".

Науковці, однак, зазначили, що відомо лише близько 300 текстів із Теотіуакана - мізерна цифра порівняно з тисячами задокументованих текстів ацтеків або майя, які допомогли вченим вивчити ці системи письма.

Видання зазначило, що хоча археологи, які не брали участі в дослідженні, були натхненні новим підходом, він також відродив старі суперечки і викликав складні запитання в експертів.

"Кожна робота щодо писемності Теотіуакана - це великий крок уперед, оскільки кожна залучає ціле покоління нових лінгвістів, які привносять свої ідеї. Головною проблемою завжди був невеликий корпус ієрогліфів з Теотіуакана; дотепер збереглося так мало прикладів кожного ієрогліфа", - прокоментувала Джойс Маркус, археологиня з Мічиганського університету.

У деяких випадках скептицизм був вельми сильним. "Їхні висновки щодо писемності та мови Теотіуакана далекі від переконливості", - сказав Лайл, - ієрогліфи Теотіуакана "представляють серйозні проблеми", включно зі складністю інтерпретації того, що вони зображають, "спекуляціями як щодо форми, так і щодо значення знаків" та їхньою рідкісністю.

Девід Стюарт, археолог з Техаського університету в Остіні, додав, що складність завдання ускладнюється тим, що Теотіуакан був космополітичним містом, де жили люди з усієї Мезоамерики, які говорили своїми мовами.

Що відомо про місто Теотіуакан

Воно було засноване близько I століття до н. е., і досягло свого розквіту близько 500 р. н. е., залучаючи людей з усієї Мезоамерики. Однак місто було значною мірою занедбане до 750 р. н. е., задовго до того, як сюди прийшли ацтеки і почали правити регіоном.

