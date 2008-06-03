Науково-практична конференція «Перспективи розвитку виноградарства в Криму»

17:38, 03 червня 2008
Крым
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4 червня - 10.00. Науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку виноградарства в агропромисловому комплексі АР Крим».

Місце проведення: вінзавод «Золоте поле».

07.30 хвилин   Машина для журналістів - від будівлі Міністерства АПК Криму (Сімферополь, вул. Київська, 81).

Начальник оргуправленія МінАПК Дмитро КОВАЛЕНКО - 25-00-32, 80509379272.

 

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