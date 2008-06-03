Науково-практична конференція «Перспективи розвитку виноградарства в Криму»
17:38, 03 червня 2008Крым
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4 червня - 10.00. Науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку виноградарства в агропромисловому комплексі АР Крим».
Місце проведення: вінзавод «Золоте поле».
07.30 хвилин Машина для журналістів - від будівлі Міністерства АПК Криму (Сімферополь, вул. Київська, 81).
Начальник оргуправленія МінАПК Дмитро КОВАЛЕНКО - 25-00-32, 80509379272.
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