Науково-практична конференція «Перспективи розвитку виноградарства в Криму»

4 червня - 10.00. Науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку виноградарства в агропромисловому комплексі АР Крим». Місце проведення: вінзавод «Золоте поле». 07.30 хвилин Машина для журналістів - від будівлі Міністерства АПК Криму (Сімферополь, вул. Київська, 81). Начальник оргуправленія МінАПК Дмитро КОВАЛЕНКО - 25-00-32, 80509379272.

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