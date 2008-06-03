Кримського насильника-вбивцю засуджено до довічного позбавлення волі

Назавжди ізольовано від суспільства дев`ятнадцятирічного мешканця м. Саки (Крим), жертвами якого стали дві жінки.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, насильник обирав на вулицях курортного міста жінок, котрі йшли самотньо, і нападав на них. При собі обвинувачений носив ніж для нанесення тілесних ушкоджень. "Першу жінку врятував випадок - насильник злякався перехожих і покинув поранену жертву. Безлюдність вечірнього міста стала фатальною для другої потерпілої - на її крики про допомогу ніхто не відгукнувся. Жінку було зґвалтовано та вбито", - йдеться у повідомленні. Вбивцю затримали правоохоронці наступного дня.

Його вину в зґвалтуванні та вбивстві, а також замаху на ці злочини Апеляційний суд Криму визнав повністю доведеною і погодився з позицією державного обвинувачення про необхідність призначення насильнику вищої міри покарання.

Верховний суд України залишив це рішення чинним.