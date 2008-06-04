Кримський БЮТ хоче добиватися захисту мовних прав нацменшин

У Верховній Раді Криму зареєстровано проект рішення кримського парламенту, спрямований на захист конституційних прав і інтересів національних меншин, культурних і інформаційних потреб громадян України, які проживають в Автономній Республіці Крим і приїжджають до Криму на відпочинок і оздоровлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КРПО ВО «Батьківщина», з такою ініціативою виступили депутати ВР АРК від Блоку Юлії Тимошенко Тетяна ЗВЄРЄВА і Юрій МОГАРИЧЕВ.

Проект передбачає звернення до голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Віталія ШЕВЧЕНКА. За інформацією прес-служби, депутати у зверненні відзначають, що Автономна Республіка Крим за своїм національним складом є багатонаціональним регіоном з різномовним населенням. Згідно з останнім переписом населення, більш як 58% кримчан становлять росіяни, 24% – українці, 12% – кримські татари, 16% – інші національні меншини. Більш як 85% жителів Криму вважають себе російськомовними. Крім того, за статистичними даними, щорічно в республіку приїжджає на відпочинок і оздоровлення більш як 1,6 млн. громадян іноземних держав (90% – з країн СНД), які не володіють українською мовою.

Депутати сподіваються, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення у визначенні мови мовлення кримських радіостанцій візьме до уваги і враховуватиме при ухваленні рішень національний і мовний склад населення і гостей півострова, а також інтереси Автономної Республіки Крим, піклуючись про захист конституційних прав громадян України, які проживають в автономії, в задоволенні культурних і інформаційних потреб.

Депутати Криму просять також внести в рішення Нацради України з питань телебачення і радіомовлення від 26 березня 2008 року №580 ”Про внесення змін до Рекомендації про визначення мови програм і передач у програмних концепціях телерадіоорганізацій, затверджені рішенням Національної ради №317 від 14.04.2004”, зміни, які враховують особливості Автономної Республіки Крим, і визначити мову мовлення кримських телерадіокомпаній з урахуванням мовної ситуації у місцевому інформаційному просторі.

«Дане рішення свідчитиме про захист конституційних прав національних меншин, продемонструє громадянам України і світової громадськості, що Україна дійсно є цивілізованою демократичною державою, гідною бути рівною у сім`ї демократичних держав», - вважають у Кримському відділенні БЮТ.

Кримський депутат від БЮТ Ю.МОГАРИЧЕВ вважає, що «колеги-депутати парламенту Криму просто зобов`язані підтримати проект постанови Верховної Ради Криму», і сподівається, що «більшість» працюватиме не за принципом «свій – чужий», а на благо інтересів кримчан».