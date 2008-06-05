ДТП у Севастополі: машина перетворилася на металобрухт, 4 осіб травмовано (фото)
10:43, 05 червня 2008Крым
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20-річний водій не впорався з управлінням
У Севастополі в дорожній аварії 4 осіб травмовано, серед них – 13-річна дитина.
Як повідомляє прес-служба ДАІ Севастополя, ввечері 4 червня 20-річний водій, управляючи автомобілем ВАЗ-2106, неправильно вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з управлінням, втратив контроль над рухом автомобіля. Машина виїхала за межі дороги і наїхала на перешкоду.
В результаті ДТП до лікарні з травмами різної тяжкості доставлені водій і 3 пасажири легковика.
***4 червня на території обслуговування ДАІ Севастополя зареєстровано 33 ДТП, в результаті яких 11 осіб травмовано.
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