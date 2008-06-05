ДТП у Севастополі: машина перетворилася на металобрухт, 4 осіб травмовано (фото)

У Севастополі в дорожній аварії 4 осіб травмовано, серед них – 13-річна дитина.

Як повідомляє прес-служба ДАІ Севастополя, ввечері 4 червня 20-річний водій, управляючи автомобілем ВАЗ-2106, неправильно вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з управлінням, втратив контроль над рухом автомобіля. Машина виїхала за межі дороги і наїхала на перешкоду.

В результаті ДТП до лікарні з травмами різної тяжкості доставлені водій і 3 пасажири легковика.

***4 червня на території обслуговування ДАІ Севастополя зареєстровано 33 ДТП, в результаті яких 11 осіб травмовано.