Міськрада «розвелася» з адміністрацією

Севастопольська міська рада денонсувала угоду про співпрацю з міською державною адміністрацією, підписану два роки тому головою міськради Валерієм САРАТОВИМ і головою Севастопольської міської державної адміністрації Сергієм КУНІЦИНИМ, і яка за відсутності закону про статус міста-героя Севастополя визначала певні основи взаємодії двох гілок влади (у місті її називали „малою конституцією”).

Як передає кореспондент УНІАН, формальним приводом для цього стало рішення Господарського суду міста Севастополя від 10 червня, який, розглянувши адміністративний позов міськадміністрації, визнав, що міськрада перевищила свої повноваження, даючи оцінку міській адміністрації у виконанні певних пунктів програми соціально-економічного розвитку міста в 2007 році, оскільки міська адміністрація не є виконавчим органом міської ради і не підзвітна їй.

В ухваленій з приводу денонсації заяві міськрада запропонувала адміністрації підготувати свої пропозиції щодо подальшого алгоритму взаємодії виконавчої і представницької влад міста, а також укласти нову угоду.

На прес-конференції з цього приводу В.САРАТОВ, зокрема, зазначив: „Раніше ми писали цей документ, нехай тепер в держадміністрації напишуть, а ми розглянемо, подискутуємо і потім ухвалимо”. За словами В.САРАТОВА, „або ми ухвалюємо угоду, знаходимо якусь мирову угоду в суді, бо інакше...., або приймається закон про статус міста Севастополя”.

Також депутати міської ради ухвалила звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА і до жителів міста, в якому спробували роз’яснити свою позицію з приводу розірвання угоди.

Крім того, за пропозицією голови міськради депутати вирішили не включати до порядку денного 6 питань, запропонованих міською адміністрацією, які стосуються соціально-економічних проблем міста, зокрема, “Про внесення змін в рішення міськради від 29 січня 2008 року “Про міський бюджет Севастополя на 2008 рік””, „Про затвердження тарифів на послуги з вивезення і захоронення твердих побутових відходів для населення, бюджетних установ, організацій, підприємств та інших споживачів”.

Коментуючи в інтерв’ю журналістам рішення міськради, перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Володимир КАЗАРІН висловив думку, що міська рада „пішла шляхом, який заводить її в глухий кут”, оскільки угода ніколи не мала юридичної сили, “це всього-на-всього суспільний договір між двома органами влади, суть якого в тому, що ми зобов’язуємося один одного підтримувати, допомагати тощо”.

Як додав В.КАЗАРІН, „наші юридичні відносини визначені абсолютно іншими документами - законами про місцеві адміністрації і про місцеве самоуправління, Конституцією і таке інше”.

Він назвав „повним нонсенсом” відмову депутатів розглядати на сесії запропоновані міськадміністрацією питання.

„Сьогоднішнім рішенням міськрада остаточно поставила себе поза правовим полем України”, - переконаний В.КАЗАРІН.

Довідка УНІАН. 1 серпня 2006 року Севастопольська міська державна адміністрація і Севастопольська міська рада підписали угоду про взаємодію, яку сторони ще називають ”малою конституцією Севастополя”. Угодою визначено права і обов`язки сторін, взаємні зобов`язання виконавчого і представницького органів влади міста в підготовці і наданні нормативних і правових актів. Крім того, в рамках угоди вирішуватимуться питання економічного характеру, питання виділення земель, культурного розвитку міста, соціального захисту населення тощо.