Автономія Криму нічим не відрізняється від області – Пілунський
Але він хоче «національну автономію»
Автономія Криму нічим не відрізняється від області, вважає депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, лідер Кримської організації Народного Руху України (НРУ) Леонід ПІЛУНСЬКИЙ. На його думку, єдина різниця в тому, що автономія «лише породжує корупцію у більших розмірах».
Про Л.ПІЛУНСЬКИЙ заявив в ефірі Радіо Свобода
А президент Центру близькосхідних досліджень Олександр БОГОМОЛОВ вважає, що, якщо перейменувати автономію в область, то від цього нічого не зміниться: «Спочатку треба щось дати, вирішити проблеми, які турбують людей, а не так провокувати, як це зробив ТЯГНИБОК» (лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК).
Л.ПІЛУНСЬКИЙ вважає, що Україні треба утворити національну кримськотатарську автономію, а референдум щодо статусу Криму може розколоти суспільство. «Іще тоді, коли було скинуто (колишнього президента кримської автономії на початку 1990-х років Юрія) МЕШКОВА, треба було помилки виправляти, а не зараз, тому вихід лише один. Хоча перехід до національної кримськотатарської автономії погіршить міжнаціональні конфлікти у Криму, але іншого виходу немає, оскільки Крим де-факто – російська автономія», – заявив депутат ВР Криму.
О.БОГОМОЛОВ із ним не згоден і заявляє: «Автономія Криму з’явилася раніше, ніж незалежна Україна, тому казати, що Україна зробила помилку, не можна. Це спадок від Радянського Союзу». (Крим існував як «автономна радянська соціалістична республіка» в складі радянської Росії з 1921 до 1945 року, коли він був перетворений на область у складі Росії, а потім України.)
А лідер кримського НРУ звернув увагу, що Крим відрізняється від будь-якої області тим, що тут живе багато росіян і кримських татар. «І Україна дійсно за 17 років нічого не зробила для кримськотатарського народу. Діалогу поміж центром і Сімферополем не існує», – наголосив кримський депутат.