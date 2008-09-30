Автономія Криму нічим не відрізняється від області – Пілунський

Автономія Криму нічим не відрізняється від області, вважає депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, лідер Кримської організації Народного Руху України (НРУ) Леонід ПІЛУНСЬКИЙ. На його думку, єдина різниця в тому, що автономія «лише породжує корупцію у більших розмірах».

Про Л.ПІЛУНСЬКИЙ заявив в ефірі Радіо Свобода

А президент Центру близькосхідних досліджень Олександр БОГОМОЛОВ вважає, що, якщо перейменувати автономію в область, то від цього нічого не зміниться: «Спочатку треба щось дати, вирішити проблеми, які турбують людей, а не так провокувати, як це зробив ТЯГНИБОК» (лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК).

Л.ПІЛУНСЬКИЙ вважає, що Україні треба утворити національну кримськотатарську автономію, а референдум щодо статусу Криму може розколоти суспільство. «Іще тоді, коли було скинуто (колишнього президента кримської автономії на початку 1990-х років Юрія) МЕШКОВА, треба було помилки виправляти, а не зараз, тому вихід лише один. Хоча перехід до національної кримськотатарської автономії погіршить міжнаціональні конфлікти у Криму, але іншого виходу немає, оскільки Крим де-факто – російська автономія», – заявив депутат ВР Криму.

О.БОГОМОЛОВ із ним не згоден і заявляє: «Автономія Криму з’явилася раніше, ніж незалежна Україна, тому казати, що Україна зробила помилку, не можна. Це спадок від Радянського Союзу». (Крим існував як «автономна радянська соціалістична республіка» в складі радянської Росії з 1921 до 1945 року, коли він був перетворений на область у складі Росії, а потім України.)

А лідер кримського НРУ звернув увагу, що Крим відрізняється від будь-якої області тим, що тут живе багато росіян і кримських татар. «І Україна дійсно за 17 років нічого не зробила для кримськотатарського народу. Діалогу поміж центром і Сімферополем не існує», – наголосив кримський депутат.